КРИСТОФ АНРИ

Кристоф (фр. Christophe), Анри (06.10.1767, Малые Антильские о-ва — 08.10.1820, дворец Сан-Суси, близ Кап-Анри, ныне Кап-Аитьен) — государственный и политический деятель Гаити , бывший раб, которому удалось выкупиться на свободу.

Примкнул к сторонникам Ф.-Д. Туссен-Лувертюра и стал одним из лидеров революции 1790-х. В 1804 Гаити после единственного в истории успешного восстания рабов стала первым независимым государством в Латинской Америке. Процесс консолидации гаитянского общества в течение 1800-х и 1810-х был крайне трудным и кровопролитным, гражданские войны следовали одна за другой.

Трагедией К. была личная неграмотность, что, видимо, и обусловило крайнюю жестокость, проявляемую им по отношению к своим противникам. В марте 1811 президент К. провозгласил новую конституцию, согласно которой в Гаити была установлена монархия, а сам он стал королем под именем Анри I. По свидетельству некоторых приближенных, его чрезмерная жестокость, в конце концов, испугала его самого, что и привело к самоубийству.

Лит.: Политическая история стран Латинской Америки в ХIХ веке. М., 2012; Von Grafenstein J. Haiti. México, 1988; Lepkowski T. Haiti. T. 2. La Habana, 1969.