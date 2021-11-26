КАСТЕЛЬИ ХУАН ХОСЕ

Кастельи (исп. Castelli), Хуан Хосе (19.07.1764, Буэнос-Айрес — 13.10.1812, Буэнос-Айрес) — политический, государственный и военный деятель Аргентины .

Родился в семье служащего колониальной администрации. После окончания университета в Чукисаке (ныне г. Сукре в Боливии) работал заместителем секретаря Консуладо (Торговой палаты) в Буэнос-Айресе. Вместе с представителями колониальной интеллигенции — М. Бельграно, Х. И. Виейтесом, М. Морено и др. — выступал за свободу торговли, всестороннее развитие экономики Ла-Платы.

Был членом «Патриотического общества». Активный участник Майской революции. Входил в состав первого патриотического правительства — Временную правительственную хунту. В качестве уполномоченного хунты в Верхнем Перу (Боливия) был инициатором проведения радикальных мероприятий: освобождения индейцев от личных повинностей и податей, наделение их землей.

Лит.: Война за независимость Латинской Америки / Отв. ред. Е. А. Ларин. М., 2011; Cuello Т. Juan Jose Castelli, Тribuno de Mayo. Buenos Aires, 1913.