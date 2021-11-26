КАЛЬВО КАРЛОС

КАЛЬВО КАРЛОС - аргентинский историк и дипломат .

По об­ра­зо­ва­нию юрист. C 1853 года на ди­пло­ма­тической служ­бе, по­сол Ар­ген­ти­ны в Уру­г­вае, Па­ра­гвае, Фран­ции, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Гер­ма­нии, Ав­ст­ро-Венг­рии, Рос­сии. В 1862 году уча­ст­во­вал в соз­да­нии Института ме­ж­ду­народного пра­ва (Гент, Бель­гия). Ав­тор фун­даментальных со­б­ра­ния латино-американских ди­пло­ма­тических до­ку­мен­тов. Член Испанской ко­ро­лев­ской ака­де­мии ис­то­рии; с 1892 года Ака­де­мии мо­раль­ных и по­ли­тических наук Ин­сти­ту­та Фран­ции.

В 1868 году вы­дви­нул док­три­ну, со­глас­но ко­то­рой удов­ле­тво­ре­ние дол­го­вых пре­тен­зий отдельного ли­ца к пра­ви­тель­ст­ву др. го­су­дар­ст­ва не мо­жет осу­ще­ст­в­лять­ся пу­тём ди­пло­ма­тического или воо­руженного вме­ша­тель­ст­ва стра­ны, гра­ж­да­ни­ном ко­то­рой он яв­ля­ет­ся. Со­глас­но док­три­не Кальво, пра­ви­тель­ст­во так­же не не­сёт от­вет­ст­вен­ность за убыт­ки, при­чи­нён­ные ино­стран­цам в ре­зуль­та­те внутренних бес­по­ряд­ков или гражданской вой­ны.

Док­три­на Кальво име­ла це­лью пре­дот­вра­тить вме­ша­тель­ст­во ев­ропейских дер­жав во внутренние де­ла стран Латинской Аме­ри­ки под пред­ло­гом за­щи­ты ча­ст­ных ин­те­ре­сов их гра­ж­дан. Эти по­ло­же­ния во­шли во мно­гие кон­сти­ту­ции стран Латинской Аме­ри­ки (т. н. ста­тья Каль­во), бы­ли вклю­че­ны в не­ко­то­рые до­го­во­ры латино-американских го­су­дарств ме­ж­ду со­бой и с ев­ропейскими стра­на­ми (Ита­ло-па­ра­гвай­ский до­го­вор 1893 года, Фран­ко-мек­си­ка­но-ни­ка­ра­гу­ан­ский до­го­вор 1894 года). В 1902 году док­три­на бы­ла раз­ви­та министром иностранных дел Ар­ген­ти­ны Л. М. Дра­го (смотрите Дра­го док­три­на 1907 года ). Ко­ман­дор ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на.

Сочинения:

Recueil complet des traités etc... de tous les états de l’Amérique latine... P., 1862–1868. Vol. 1–11;

Annales historiques de la révolution de l’Amérique latine. P., 1864–1867. Vol. 1–2;

Derecho internacional teórico y práctico de Euro­pa y America. P., 1868. Vol. 1–2.