Гваделýпа

Гваделýпа — заморский департамент Франции (с 1946) в центральной части архипелага Малые Антильские о-ва (Наветренные о-ва) в Карибском море. Занимает о. Гваделупа (крупнейший; состоит из островов Бас-Тер и Гранд-Тер, разделенных узким заболоченным проливом), мелкие о-ва Мари-Галант, Дезирад, Ле-Сент, Птит-Тер. Площадь — 1628 кв. км. Население — 403,8 тыс. человек (2014). Административный центр — г. Бас-Тер (11,4 тыс. человек, 2013). Заселена c III тысячелетия до н. э. Открыта и названа (в честь образа Девы Марии из испанского монастыря в Гваделупе, Эстремадура) Х. Колумбом (4 ноября 1493). Местное население — карибы — ожесточенно сопротивлялось, и испанцы не смогли покорить Г. В 1635 на Г. высадились французы, истребившие карибов. В 1674 Г. стала колонией Франции. В конце XVII в. на Г. укрепилось плантационное сахарное земледелие, начался ввоз африканских рабов. В 1666, 1681, 1703 Г. пытались захватить британцы. В 1759—1763 британцы оккупировали Г., но возвратили ее по Парижскому мирному договору 1763. В 1790 после начала Французской революции XVIII в. часть плантаторов попыталась объявить независимость. В 1793 на острове началось восстание рабов, и плантаторы попросили помощи у британцев, которые оккупировали Г. (21 апреля 1794 — декабрь 1794). Комиссар французского Конвента Виктор Юг освободил рабов, которые изгнали британцев. В 1802 наполеоновская экспедиция, действуя максимально жестоко, восстановила на острове прежние колониальные порядки, в том числе рабство (отменено 28 мая 1848). В 1810—1816 Г. вновь оккупирована британцами. В 1865—1866 на Г. разразилась эпидемия холеры. В 1946 Г. стала заморским департаментом Франции. В 2007 о-ва Сен-Мартен (Синт-Мартен) и Сен-Бартельми после референдума отделились от Г.

Лит.: Bangeu Н. La Guadeloupe. 3 vols. Рaris, 1987; Sméralda J. Guadeloupe Martinique, des sociétés en révolte. Morphologie d’un conflit social. Fort-de-France, 2009. А. А. Исэров.