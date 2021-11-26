ГУСМАН БЛАНКО АНТОНИО

ГУСМАН БЛАНКО АНТОНИО - венесуэльский государственный и политический деятель, генерал.

Один из ли­де­ров ли­бе­ра­лов в го­ды Фе­де­раль­ной вой­ны 1859-1863 годов. В 1863 году стал ви­це-пре­зи­ден­том стра­ны, в мае 1866 года в ка­че­ст­ве чрез­вы­чай­но­го эмис­са­ра от­пра­вил­ся в Па­риж для уре­гу­ли­ро­ва­ния с ев­ропейскими стра­на­ми про­бле­мы государственного дол­га Ве­не­су­элы. В 1868 году вер­нул­ся в Ка­ра­кас и в 1870 году при­шёл к вла­сти в ре­зуль­та­те государственного пе­ре­во­ро­та. Ус­та­но­вил дик­та­ту­ру, ле­ги­ти­ми­зи­ро­вав­шую се­рию пре­зи­дент­ских вы­бо­ров.

В 1888 году ото­шёл от государственных дел, за­нял­ся на­пи­са­ни­ем ме­муа­ров и бро­шюр, по­свя­щён­ных уре­гу­ли­ро­ва­нию спор­ных тер­ри­то­ри­аль­ных про­блем Ве­не­су­элы. По­след­ние го­ды жиз­ни про­вёл в Па­ри­же. В пе­ри­од сво­его прав­ле­ния сыг­рал зна­чительную роль в мо­дер­ни­за­ции стра­ны. Ввёл бес­плат­ное школь­ное об­ра­зо­ва­ние, гражданский брак, государственную ре­ги­ст­ра­цию рож­де­ния и смер­ти, спо­соб­ст­во­вал строи­тель­ст­ву же­лез­ных до­рог, по­ста­вил под стро­гий кон­троль государственный долг. Ос­нов­ную став­ку сде­лал на про­изводство и экс­порт ко­фе. Сред­не­го­до­вой эко­но­мический рост в го­ды его прав­ле­ния со­ста­вил около 6%.