ГЕРРЕРО ВИСЕНТЕ
ГЕРРЕРО ВИСЕНТЕ - мексиканский государственный и военный деятель.
Выходец из бедной крестьянской семьи, имевшей индейские корни. Был пастухом. Во время Войны за независимость в Латинской Америке примкнул к освободительной армии Х. Морелос-и-Павона и вскоре выдвинулся в военачальники. В 1811 году получил звание капитана, в 1814 году полковника, в январе 1823 года дивизионного генерала.
После завоевания Мексикой независимости (1821) выступал за установление республиканской формы правления, был одним из лидеров левого крыла мексиканских либералов (пурос). Выступил против А. де Итурбиде после его провозглашения в 1822 году мексиканским императором. В 1829 году избран президентом Мексики. В том же году отменил рабство, разработал план колонизации Техаса, отразил попытку испанских войск захватить часть мексиканской территории в районе города Веракрус. В декабре 1829 года свергнут в результате государственного переворота, организованного консерваторами. Ушёл в горы и начал партизанскую войну. Захвачен в плен правительственными войсками и расстрелян.