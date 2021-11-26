ГЕРРЕРО ВИСЕНТЕ

ГЕРРЕРО ВИСЕНТЕ - мексиканский государственный и военный деятель.

Вы­хо­дец из бед­ной кресть­ян­ской се­мьи, имев­шей ин­дей­ские кор­ни. Был пас­ту­хом. Во вре­мя Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Ла­тин­ской Аме­ри­ке примк­нул к ос­во­бо­дительной ар­мии Х. Мо­ре­лос-и-Па­во­на и вско­ре вы­дви­нул­ся в вое­на­чаль­ни­ки. В 1811 году по­лу­чил зва­ние ка­пи­та­на, в 1814 году пол­ков­ни­ка, в январе 1823 года ди­ви­зи­он­но­го ге­не­ра­ла.

По­сле за­вое­ва­ния Мек­си­кой не­за­ви­си­мо­сти (1821) вы­сту­пал за ус­та­нов­ле­ние рес­пуб­ли­кан­ской фор­мы прав­ле­ния, был од­ним из ли­де­ров ле­во­го кры­ла мексиканских ли­бе­ра­лов (пу­рос). Вы­сту­пил про­тив А. де Итур­би­де по­сле его про­воз­гла­ше­ния в 1822 году мексиканским им­пе­ра­то­ром. В 1829 году из­бран пре­зи­ден­том Мек­си­ки. В том же го­ду от­ме­нил раб­ст­во, раз­ра­бо­тал план ко­ло­ни­за­ции Те­ха­са, от­ра­зил по­пыт­ку испанских войск за­хва­тить часть мексиканской тер­ри­то­рии в рай­оне города Ве­рак­рус. В декабре 1829 года сверг­нут в ре­зуль­та­те государственного пе­ре­во­ро­та, ор­га­ни­зо­ван­но­го кон­сер­ва­то­ра­ми. Ушёл в го­ры и на­чал пар­ти­зан­скую вой­ну. За­хва­чен в плен пра­ви­тельственными вой­ска­ми и рас­стре­лян.