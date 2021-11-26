Гарсия Морено (исп. Garcia Moreno), Габриэль (полное имя Габриэль Грегорио Фернандо Хосе Мария Гар-сия-и-Морено-и-Моран де Буитран) (24.12.1821, Гуаяк На чтение: 1 минута

Гарси́я Море́но (исп. García Moreno), Габриэ́ль (полное имя Габриэль Грегорио Фернандо Хосе Мария Гарсия-и-Морено-и-Моран де Буитран) (24.12.1821, Гуаякиль, Эквадор — 06.08.1875, Кито) — видный государственный и политический деятель Эквадора, президент страны (1861—1865, 1869—1875), основатель Консервативной партии. Представитель креольской аристо­кратии испанского происхождения. С юношества мечтал посвятить свою жизнь церкви, однако впоследствии избрал светскую карьеру. В 1844 окончил университет Кито, получив профессию адвоката, защитил докторскую диссертацию по юриспруденции (1846). В начале политиче­ской карьеры придерживался либеральных взглядов (см. Либерализм), резко критиковал власти за коррупцию. После неудачного покушения в 1849 на действующего президента Х. Х. Флореса покинул страну и обосновался в Париже. В Сорбонне изучал химию и историю католической религии, точные науки. Революционные события 1848 в Европе оказали огромное влияние на переоценку взглядов, превратив его в ярого монархиста и консерватора. По возвращении на родину Г. М. возглавил борьбу против либералов. В годы политического кризиса в стране 1859—1860 объединил три провинции сьерры и подавил либеральное движение в Гуаякиле, предотвратив захват части территории страны Перу. Управлял страной 15 лет (1861—1875) — в 1865—1869 во главе государства находились его ставленники. В этот период осуществил ряд кардинальных экономических и социальных преобразований, превратив страну в одну из передовых в Латинской Америке. В результате разумной налоговой политики возросли поступления в государственую казну, ликвидирована внешняя задолженность, продолжена борьба с коррупцией, достигнуты серьезные успехи в финансовой и торговой сферах, быстрыми темпами развивались промышленность и сельское хозяйство; построены современные транспортные системы (железные и шоссейные дороги), создана банковская система, модернизирована инфраструктура (построены больницы, школы, усовершенствованы почтовая и телеграфная связь, система ирригации и т. д.), реформирована армия . В Эквадоре было окончательно отменено рабство с компенсацией прежним владельцам. Г. М. был сторонником обязательного начального образования всех слоев населения, включая индейское. В годы его правления были построены начальные школы, сеть средних специальных учебных заведений, политехниче­ские и сельскохозяйственный институты, музыкальные и художественные заведения, военный колледж , педагогическое училище для подготовки сельских учителей из индейской среды. В 1872 в Кито началось сооружение современной астрономической обсерватории (официально открылась в 1892). Внутренняя политика Г. М. позволила объединить ранее разобщенные районы страны, преодолеть регионализм, стимулировать буржуазные отношения при сохранении господствующих позиций в экономике страны буржуазно-помещичьей олигархии косты и сьерры, она способствовала консолидации эквадорской нации. Конституция 1869 (т. н. черная конституция ) предоставила исполнительной власти широкие прерогативы, срок полномочий президента увеличен до 6 лет с правом переизбрания. В 1869 Г. М. основал Консервативную партию Эквадора. Его правление характеризовалось жесткой политикой в отношении своих политических противников — либералов, безжалостным подавлением любого антиправительственного выступления. Либеральные деятели либо изгонялись из страны, либо устранялись физически. В стремлении упрочить государ­ственную власть Г. М. важное значение придавал католической религии. В 1862 заключил конкордат с Ватиканом, предоставив католической церкви огромные привилегии. 10 % государственных доходов страны направлялось в Ватикан. Католическая церковь получила право приобретать любую собственность и стала практически опорой диктатора. Конституция 1869 признала католицизм единственной официальной религией страны. Гражданином Эквадора мог стать только католик. В 1873 Эквадор был провозглашен «Республикой святейшего сердца Иисуса». Были запрещены все масонские общества, и в то же время поощрялась деятельность европейских религиозных орденов, в частности иезуитов, которым было предоставлено право модернизировать высшее и среднее образование в стране. Во внешней политике Г. М. выступал против стремлений США и Великобритании, поддерживавшихся либералами, проникнуть в экономику и финансы страны. Летом 1875 Г. М. в день инаугурации был убит. Либеральная национальная историография характеризует годы его правления как режим теократической диктатуры и период процветания религиозного фанатизма, в то время как консервативная школа называет его святым мучеником, национальным героем и «основателем эквадорской нации».

Лит.: Григулевич И. Р. Католиче­ская церковь в истории Эквадора. М., 1963; История Латинской Америки: Доколумбова эпоха — 70-е годы XIX века. М., 1991; Политическая история стран Латинской Америки в XIX веке. М., 2012; Эквадор: историко-этнографические очерки / Под ред. А. В. Ефимова и др. М., 1963; Ayala Mora E. Gabriel García Moreno y la gestación del estado nacional en Ecuador. Quito, 1986; Berthe A. García Moreno: Presidente de la República de Ecuador, Vengador y Mártir del Derecho Cristiano. T. I. Paris, 1892; Conte de Fornés B. Gabriel García Moreno: la historia y la historiografía. Mendoza, 2013; Escritos y Discursos de Gabriel García Moreno. Quito, 1923; González C. García Moreno: ¿Santo o demonio? Quito, 1970; Henderson P. V. N. Gabriel García Moreno y la formación de un Estado conservador en los Andes. Quito, 2010; Rodríguez Castelo H. Garcia Moreno. Quito, 2014. Severo Gómezjurado S. J. Vidа de García Moreno. Vols. I—XIII. Cuenca-Quito, 1954—1981; Xavier A. García Moreno. Hispanoamérica ecuatorial. Siglo XIX. Barcelona, 1991. Л. А. Ивкина.