ГАРСИЯ МОРЕНО ГАБРИЕЛЬ

ГАРСИЯ МОРЕНО ГАБРИЕЛЬ - государственный и политический деятель Эквадора.

По окон­ча­нии Центрального университета Ки­то и по­лу­че­нии сте­пе­ни доктора пра­ва пы­тал­ся про­фес­сио­наль­но за­ни­мать­ся ма­те­ма­ти­кой и жур­на­ли­сти­кой, ув­ле­кал­ся по­эзи­ей. В 1849 году по­бы­вал во Фран­ции и воз­вра­тил­ся на ро­ди­ну в со­про­во­ж­де­нии груп­пы ие­зуи­тов , дея­тель­ность ко­то­рых в Эк­вадо­ре на­хо­ди­лась под фак­тическим за­пре­том с 1767 года. Пуб­лич­но вы­сту­пил про­тив го­не­ний на ие­зуи­тов, вы­пус­тив пам­флет «В за­щи­ту ие­зуи­тов». В середине 1850-х годов рек­тор Центрального университета Ки­то и се­на­тор от провинции Пи­чин­ча (1857 год). В 1859-1860 годы член Временного пра­ви­тель­ст­ва, об­ра­зо­ван­но­го в хо­де борь­бы про­тив пре­зи­ден­та Х.М. Ур­би­ны. В 1861-1865 и 1869-1875 годы пре­зи­дент Эк­ва­до­ра. В 1861 году об­ра­тил­ся к пре­зи­ден­там Ве­не­су­элы и Но­вой Гра­на­ды с пред­ло­же­ни­ем об объ­е­ди­не­нии трёх го­су­дарств и вос­соз­да­нии Ве­ли­кой Ко­лум­бии (пред­ло­же­ние бы­ло от­верг­ну­то). Гарсия Морено ак­тив­но со­дей­ст­во­вал раз­ви­тию эко­но­ми­ки Эк­ва­до­ра (под­дер­жи­вал строи­тель­ст­во шос­сей­ных и же­лез­ных до­рог, до­би­вал­ся оз­до­ров­ле­ния фи­нан­со­вой сис­те­мы и ук­ре­п­ле­ния государственного бюд­же­та), а так­же сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния (ввёл обя­зательное бес­плат­ное школь­ное об­ра­зо­ва­ние, осу­ще­ст­в­лял про­грам­му строи­тель­ст­ва школ и пр.), бес­по­щад­но бо­рол­ся с кор­руп­ци­ей и каз­но­крад­ст­вом. Бу­ду­чи кон­сер­ва­то­ром по убе­ж­де­ни­ям и опи­ра­ясь главным образом на Цер­ковь, ар­мию и си­ло­вые струк­ту­ры, Гарсия Морено вы­звал свои­ми дей­ст­вия­ми (ук­ре­п­ле­ние по­зи­ций Церк­ви и ро­ли ар­мии, под­пи­са­ние в 1862 году кон­кор­да­та с Ва­ти­ка­ном, пре­дос­тав­ле­ние ие­зуи­там мо­но­по­лии в сфе­ре об­ра­зо­ва­ния) ост­рое не­до­воль­ст­во со сто­ро­ны ли­бе­ра­лов, об­ви­нив­ших его в соз­да­нии, по су­ти де­ла, тео­кра­тического го­су­дар­ст­ва. Убит за­го­вор­щи­ка­ми.

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