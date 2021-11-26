ДУАРТЕ ХУАН ПАБЛО

ДУАРТЕ ХУАН ПАБЛО - доминиканский общественный и политический деятель.

Из се­мьи мел­ко­го тор­гов­ца испанского про­ис­хо­ж­де­ния. В 1828-1933 учил­ся за гра­ни­цей, по­се­тил США, Ве­ли­ко­бри­та­нию, Фран­цию и Ис­па­нию. Вер­нув­шись на ро­ди­ну, при­нял уча­стие в дви­же­нии за не­за­ви­си­мость Сан­то-До­мин­го, при­сое­ди­нён­но­го к Гаи­ти в 1822 году 16.07.1838 года вме­сте с другими пат­рио­та­ми об­ра­зо­вал тай­ное общество «La Trinitaria», це­лью ко­то­ро­го яв­ля­лась под­го­тов­ка воо­руженного вос­ста­ния про­тив гаи­тян­ско­го гос­под­ства.

Один из со­з­да­те­лей дра­ма­тических об­ществ «La Fi­lan­tró­pi­ca» и «La Dramatica», про­па­ган­ди­ро­вав­ших пат­рио­тические идеи с те­ат­раль­ных под­мо­ст­ков. В 1843 году уча­ст­во­вал в свер­же­нии гаи­тян­ско­го ли­де­ра Ж. П. Бу­айе, од­на­ко под­верг­ся пре­сле­до­ва­ни­ям со сто­ро­ны его пре­ем­ни­ка Ш. Эра­ра и был вы­ну­ж­ден на не­ко­то­рое вре­мя по­ки­нуть стра­ну. По­сле про­воз­гла­ше­ния не­за­ви­си­мо­сти До­ми­ни­кан­ской Рес­пуб­ли­ки (27.02.1844 года) вер­нул­ся на ро­ди­ну, во­шёл в со­став пра­вя­щей Центральной хун­ты и при под­держ­ке час­ти во­ен­ных был про­воз­гла­шён пре­зи­ден­том. Од­на­ко генерал П. Сан­та­на, опи­ра­ясь на вер­ные ему вой­ска, су­мел за­хва­тить власть, объ­я­вил Дуарте и его бли­жай­ших спод­виж­ни­ков Ф. С. дель Ро­са­рио и Р. М. Ме­лью из­мен­ни­ка­ми и вы­слал из стра­ны.

С 1845 года Дуарте про­жи­вал в Ве­не­су­эле и не при­ни­мал уча­стия в по­ли­тической жиз­ни. В 1864 году в ус­ло­ви­ях, ко­гда Ис­па­ния по­пы­та­лась под­чи­нить До­ми­ни­кан­скую Рес­пуб­ли­ку, Дуарте вер­нул­ся на ро­ди­ну и пред­ло­жил свои ус­лу­ги пра­ви­тель­ст­ву. Пе­ред Дуарте бы­ла по­став­ле­на за­да­ча обес­пе­чить под­держ­ку рес­пуб­ли­ке со сто­ро­ны пра­ви­тельств стран Латинской Аме­ри­ки в борь­бе про­тив испанской ин­тер­вен­ции. Он был на­зна­чен официальным пред­ста­ви­те­лем До­ми­ни­кан­ской Рес­пуб­ли­ки в Ве­не­су­эле и других латино-американских го­су­дар­ст­вах. По­след­ние го­ды жиз­ни про­вёл в Ка­ра­ка­се. В 1884 году прах Дуарте был пе­ре­не­сён в До­ми­ни­кан­скую Рес­пуб­ли­ку, а сам Дуарте объ­яв­лен «от­цом Ро­ди­ны». Име­нем Дуарте на­зва­на са­мая вы­со­кая го­ра (3175 метров) в Кор­диль­е­ра-Сен­траль на острове Гаи­ти. В Сан­то-До­мин­го на­хо­дит­ся Дом-му­зей Ду­ар­те.