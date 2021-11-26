БИЛЬБАО БАРКИН Франсиско (Francisco Bilbao Barquin)

Чилийский политик и мыслитель.

Либерал и социальный утопист, антиклерикал, поклонник и пропагандист христианского социализма Ламенне. После публикации в 1844 его работы «Чилийские нравы» был осужден, а книга сожжена палачом.

Эмигрировал во Францию , где сотрудничал с республиканцами и социалистами во время революции 1848.

В 1849 вернулся в Чили, где в 1850 стал лидером «Общества равенства». После его разгрома эмигрировал в 1851. Участвовал в политической жизни Перу и Аргентины . Написал утопические работы «Правительство свободы», «Америка в опасности».

Автор статьи: А. А. Щелчков.

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