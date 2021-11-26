БЕЛЬСУ Мануэль Исидор (Belzu)

Боливийский военный и политический деятель.

Сделал успешную карьеру в перуанской, а затем в боливийской армии. В декабре 1847 Б. сверг правитель­ство Х. Бальивиана, стал военным министром в правительстве генерала Х. М. Веласко. Затем сверг нового президента и при поддержке народных масс 6 декабря 1848 занял пост главы государства.

Проводил политику преследования аристократии , поддержки ремесленного производства и мелкой торговли, протекционизма. Увлекался идеями эгалитаризма и социализма. В 1855 провел первые в истории Боливии свободные выборы президента, на которых победил его преемник генерал Х. Кордоба.

В 1865 поднял народное восстание против диктатуры М. Мельгарехо. Во время боев в Ла-Пасе 22 марта 1865 был убит.

Автор статьи: А. А. Щелчков.

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