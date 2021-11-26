В закладки
БЕЛЬО Андрес Лопес (Bello Andrеs)
Испано-американский писатель, политик, просветитель.
С началом войны за независимость в 1810 Б. занял пост первого секретаря в Верховной хунте. В августе 1810 отправился в официальной миссии в Лондон, где прожил до 1829.
В 1829 перебрался в Чили, где ему было предложено место секретаря министерства иностранных дел. В 1830—1850 возглавил газету «El Araucano». Редактировал текст конституции (1833). Б. был основателем Чилийского университета, открытого в 1843. В 1855 составил «Гражданский кодекс» Чили.
Автор статьи: А. А. Щелчков.
© Российская Историческая Энциклопедия
241
Мне нравится
Надо подумать
Тема для дискуссии
Это неожиданно!
Материал – огонь!
Мне не нравится