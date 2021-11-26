В закладки
БАРРЬОС Хусто Руфино
Государственный и политический деятель Гватемалы.
В 1871—1873 — главнокомандующий армией. В 1873—1885 — президент Гватемалы. Установив режим диктатуры и подавляя любую оппозицию, Б. вместе с тем способствовал экономическому развитию страны. Добился значительного ослабления влияния Церкви и подчинил ее государственному контролю.
Б. стремился к объединению центральноамериканских стран в конфедерацию. Однако эти планы встретили сопротивление и привели к войне с Сальвадором. В первом же бою Б. потерпел поражение и был убит.
Автор статьи: Е. А. Доброва.
© Российская Историческая Энциклопедия
250
Мне нравится
Надо подумать
Тема для дискуссии
Это неожиданно!
Материал – огонь!
Мне не нравится