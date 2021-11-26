БАЛДОРИОТИ ДЕ КАСТРО Роман

Пуэрториканский политический деятель, преподаватель, аболиционист , родоначальник пуэрториканского автономизма.

Выходец из бедной крестьянской семьи. Учился в Центральном университете Мадрида, затем в Центральной школе искусств Парижа. Бакалавр физико-математических наук. В 1858 — секретарь комиссии по образованию при Экономическом обществе Пуэрто-Рико. В 1860 — член комиссии по сохранению природных ресурсов острова. Политическую карьеру начал в 1850-х. Во время Пятой испанской революции (1868—1874) был избран депутатом от Пуэрто-Рико в испанские кортесы (1870—1873).

Выступал за отмену рабства и предоставление острову равных политических прав с Испанией. В 1873 издавал в Понсе газету «El Derecho», в 1878 — политический еженедельник «La Crónica». В 1887 основал Автономистскую партию, целью которой являлось учреждение в Пуэрто-Рико собственного автономного правительства и представительства в испанских кортесах . За антииспанскую деятельность был заключен в тюрьму.

Автор статьи: Л. А. Ивкина.

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