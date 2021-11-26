БАЧИЛЬЕР-И-МОРАЛЕС Антонио

Кубинский либеральный общественный деятель, историк, юрист, философ, библиограф, просветитель.

Родился в семье испанского военного, закончил юридический фукультет Гаван­ского университета. В 1832 получил степень бакалавра по гражданскому , в 1834 — по каноническому праву , в 1837 — степень доктора наук по каноническому праву. В 1842 возглавил кафедру естественного права и основ религии Гаванского университета. Внес существенный вклад в университетскую реформу 1842. В 1856—1862 был деканом философского факультета. В 1863—1869 возглавлял Институт среднего образования Гаваны.

Б.-и-М. был членом различных экономических, муниципальных, общественных и благотворительных организаций Кубы, сторонником свободной торговли. Выступал против работорговли и за привлечение белой иммиграции.

Публицистическую деятельность начал в 1829 как писатель-костумбрист. Наибольшую известность приобрел как автор работ и монографических исследований по доколумбовой истории Кубы, археологии , истории философии и др. Являлся членом археологического общества Мадрида, почетным членом общества антикваристов Копенгагена, членом исторического общества Нью-Йорка, член-корр. Академии истории Пенсильвании и др. Современники считали его самым глубоким знатоком американской истории, называли «родоначальником кубинской библиографии», «патриархом кубинской литературы».

В 1869 из-за преследования со стороны испанских властей (Б.-и-М. являлся сторонником автономии Кубы) был вынужден эмигрировать в США , где продолжил научную деятельность. В 1878 вернулся на родину.

Сочинения:

Antigüedades Americanas. Noticias que tuvieron los europeos de la América antes del Descubrimiento de Cristóbal Colón. La Habana, 1845;

Elementos de Filosofia del Derecho o Curso de Derecho Natural. La Habana, 1857;

Cuba Primitiva. Origen, lengua, tradiciones e historia de los indios de las Antillas Mayores y las Lucayas. La Habana, 1838, 1883;

Monografía histórica que comprende desde la pérdida de la Habana hasta la restauración española. La Habana, 1883;

Apuntes para la historia de las letras y de la instrucción pública en la isla de Cuba. T. I—III. La Habana, 1936—1937.

Автор статьи: Л. А. Ивкина.

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