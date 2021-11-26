АРТИГАС Арналь (исп. Artigas Arnal) Хосе Хервасио

Национальный герой Уругвая, вождь войны за независимость.

В 1806—1807 участвовал в ополчении, защищавшем Буэнос-Айрес от английской интервенции. Во время битвы при Монтевидео в 1807 попал в плен к англичанам. После майской революции 1810 в Буэнос-Айресе, положившей начало Войне за независимость Ла-Платы, находился в испанских войсках на Восточном берегу (Уругвай). В феврале 1811 присоединился к повстанцам, перейдя в Буэнос-Айрес. В апреле 1811 с отрядом в 180 чел. вернулся в Уругвай, где начал борьбу с испанцами. 18 мая разбил испанские войска при Лас-Пьедрас и овладел Монтевидео. Возглавил правительство Восточного берега, выступал за федеративное устрой­ство Объединенных провинций Рио-де-Ла-Платы. В мае 1813 отправил уругвайскую делегацию на Генеральную конституционную ассамблею Рио-де-Ла-Платы с проектом федерации, так называемыми «Инструкциями 13-го года». После отказа Буэнос-Айреса признать самостоятельность Уругвая на основе федерации в 1814 организовал «Лигу свободных народов», которая боролась с аргентин­скими унитариями. В 1815 освободил Монтевидео. Участвовал в создании в 1815 Федеральной лиги, объединившей ряд провинций Аргентины, противостоявших унитаризму Буэнос-Айреса. В 1816—1820 вел борьбу с бразильско-португальскими войсками, претендовавшими на территорию Уругвая. Потрепев поражение в этой войне, затем был окончательно разбит войсками аргентинской провинции Энтре-Риос в сентябре 1820 и в поисках убежища перешел парагвайскую границу. Диктатор Парагвая Х. Г. Франсиа, закрывший страну для любых контактов с внешним миром, сослал его в Канделарию и не разрешил более покинуть страну, где А. и умер в возрасте 86 лет.

Автор статьи: Щелчков А.А.