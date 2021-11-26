АРАНГО-и-ПАРРЕНЬО Франсиско де (исп. Arango y Parreño)

Кубинский политический и общественный деятель, экономист, ученый, представитель кубинского Просвещения .

Родился в состоятельной креольской семье. Начальное образование получил в семинарии Св. Карла и Св. Амбросия. В 1781–1786 закончил факультетт права Королевского и Папского университета Сан-Херонимо (Гавана), получив в 1786 степень бакалавра по гражданскому праву . В 1787 продолжил свое обучение в Королевской академии частного и гражданского права в Мадриде (Испания). В 1789, получив звание адвоката , предпринял путешествие по странам Европы и Карибам с целью ознакомления с новыми экономическими и техническими достижениями. Вернувшись на Кубу, развернул активную деятельность по преобразованию экономики, социальной и культурной жизни общества. Он был основателем и первым президентом Королевского патриотического общества Гаваны (1793), при котором возникла первая публичная библиотека, Торговой палаты, Королевского совета по сельскому хозяйству промвшленности и торговле, Экономического общества друзей страны. Являлся редактором одной из первых кубинских газет — «Папель Периодико» (основана в 1790). Экономические взгляды А. изложены в работе «Сообщение о состоянии сельского хозяйства Гаваны и мерах по его развитию». В ней он ратовал за предоставление Кубе свободы торговли, снижение таможенных пошлин, техническую модернизацию сахарного производства и внедрение современных химических и агротехнических новшеств в сельском хозяйстве острова, за расширение работорговли, отмену табачной монополии и ряд других мер. В 1795 А. вместе с другими учеными предпринял новое путешествие по странам Европы. Итогом этого путешествия стало внедрение на Кубе нового сорта сахарного тростника — отаити, а также современного машинного оборудования для его переработки. Общение с А. де Гумбольдтом , посетившим Кубу в 1800, оказало существенное влияние на взгляды А. относительно работорговли. Впоследствии, в 1828, он стал сторонником прекращения работорговли и привлечения белой иммиграции. После войны за независимость и первой революции (1808–1814) представлял Кубу в испанских кортесах ; в 1813 добился предоставления Кубе свободы торговли, а несколько позже (1817) — отмены королевской монополии на табак. В 1816 А. был назначен министром при Высшем совете по делам Индий и королевской хунты по пасификации Америк. В 1818 вернулся на Кубу, занимал важные посты в органах колониального управления. Автор многочисленных работ по экономическим проблемам, многие из которых переведены на английский и французский языки. А. де Гумбольдт назвал его «одним из первых испанских государственных деятелей». В 1834 ему было присвоен почетный титул Выдающегося деятеля королевства.

Автор статьи: Ивкина Л.А.