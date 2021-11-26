АПАЦИНГАНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ 22 октября 1814

Первая в истории Мексики (Новой Испании) конституция , «Конституционный указ о свободе Мексиканской Америки».

В сентябре 1813 года по инициативе одного из борцов за независимость Новой Испании и руководителей освободительного движения во время Войны за независимость 1810–1824, Хосе Мария Морелоса-и-Павона, был созван конгресс, который провозгласил себя «Верховным национальным конгрессом Америки». Переезжая из одного города в другой, в октябре 1814 он разместился в городе Апацингане. Под влиянием усилившегося консервативного крыла в принятую ранее освободительную программу были внесены более умеренные изменения, которые и отразились в Апацинганской конституции. Серьезное влияние на содержание конституции оказала Кадисская конституция 1812 г. «Конституционный указ» предусматривал установление республиканского строя в Новой Испании и провозглашал принцип народного суверенитета и разделения властей. Высшим законодательным органом становился конгресс , состоящий из депутатов от провинций, избираемых трехстепенным голосованием на 2 года. Право голоса получали уроженцы Америки, достигшие 18 лет. Конгресс назначал сроком на 3 года членов правительства и верховного суда. Конституция гарантировала равенство граждан перед законом, свободу слова, печати, неприкосновенность жилища. Несмотря на прогрессивный характер конституции, многие социально-экономические требования, выдвинутые в ходе освободительной борьбы, не нашли в ней отражения. Появление А. к. вызвало негативную реакцию со стороны колониальной администрации. По приказу вице-короля текст конституции был публично сожжен на центральной площади Мехико. За хранение, распространение и одобрение документа грозило отлучение от церкви и смертная казнь.

Автор статьи: Селиванова И.В.

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