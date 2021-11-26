АЛЬВАРЕС ХУАН

Мексиканский военный и политический деятель.

Родился в индейской семье, в юности был погонщиком мулов. Участвовал в борьбе за независимость Мексики. С 1810 сражался против власти Испании под командованием Хосе Мариа Морелоса и Павона, затем — Висенте Герреро . После провозглашения Итурбиде императором Мексики (1821) А. в числе представителей левого крыла либералов (пурос): В. Герреро, Викториа, Н. Браво — выступил за установление республиканской формы правления в Мексике. Участвовал в защите Мехико от американского вторжения в годы американско-мексиканской войны (1846–1848). В 1849 стал губернатором штата Герреро. Принял участие в борьбе за свержение диктатуры генерала Санта-Аны и поддержал так называемый план Аютла по установлению в Мексике демократического правительства. После свержения Санта-Аны избран президентом Мексики (04.10.1855). К исполнению президентских полномочий приступил 15.11.1855. Несмотря на короткое время, правление А. вошло в историю яркими и значительными событиями. В правительство, сформированное А., вошли известные радикальные либеральные деятели Мексики: министр юстиции Б. Хуарес, министр иностранных и внутренних дел М. Окампо, военый министр И. Комонфорт. Правительство А. приступило к проведению в стране демократических преобразований. Была сформирована нацио­нальная гвардия, которая заменила прежнюю постоянную армию, из армии были уволены наиболее реакционно настроенные офицеры. Был издан «закон Хуареса», лишивший военных и Церковь особых привилегий — фуэрос. А. назначил выборы в Учредительный конгресс, который позже, в 1857, принял новую конституцию Мексики. Крупная буржуазия, помещики и реакционные военные враждебно встретили преобразования правительства А. В декабре 1855 был организован заговор под руководством генерала Мануэля Добладо, участники которого требовали отставки А. 10.12.1855 А. ушел в отставку, передав власть И. Комонфорту. После отставки А. переехал в штат Герреро. Принимал активное участие в гражданской войне 1857–1860 и борьбе с интервентами во время англо-франко-испанской интервенции 1861–1867 в Мексику . Умер А. спустя несколько дней после победы мексиканцев и восстановления республики в стране в своем родном штате Герреро. Останки А. в 1922 перевезены с почестями в Ротонду Известных деятелей Мексики в Мехико. Муниципалитеты Атояк и Чилапа в штате Герреро носят имя А., так же как и международный аэропорт.

Автор статьи: Селиванова И.В.