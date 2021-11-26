АЛЕССАДРИ ПАЛЬМА АРТУРО

Чилийский политический деятель.

Был членом Либеральной партии. В 1897–1915 являлся депутатом Конгресса от провинции Тарапака, за что впоследствии получил прозвище «лев из Тарапака». В 1908 А. стал министром промышленности, а в 1913 — министром финансов. В 1915 радикалы предложили ему баллотироваться от их партии, хотя он был либералом . В 1920 был избран президентом от Либерального альянса, союза реформистских партий. В 1924 под давлением недовольных ходом реформ военных ушел с поста президента и покинул страну. Однако в 1925 вновь был призван на свой пост. Добился принятия новой конституции , заменившей парламентскую республику на президентскую. Тогда же под давлением военных ушел в отставку и уехал из страны. В 1932–1938 вновь занял пост президента Чили, однако отошел от реформистской программы и проводил консервативно-охранительную политику. В 1946 выдвигал свою кандидатуру на выборах президента от либеральной партии, но не был поддержан даже собственной партией.

Автор статьи: А. А. Щелчков.