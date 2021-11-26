АЛЕМ (исп. Alem), Леандро Н.

Аргентинский политический деятель.

В 1890–1893 возглавлял революционную борьбу за установление демократического режима в Аргентине. Основатель (1891) и лидер партии Гражданский радикальный союз. В качестве идеолога радикализма А. сформулировал положения о связи морали с политикой, что означало нравственные санкции конституционного строя и отвечало потребности выработать либерально-демократичсекие тип политической культуры.

Автор статьи: В. П. Казаков.