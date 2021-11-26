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АЛЕМ (исп. Alem), Леандро Н.
Аргентинский политический деятель.
В 1890–1893 возглавлял революционную борьбу за установление демократического режима в Аргентине. Основатель (1891) и лидер партии Гражданский радикальный союз. В качестве идеолога радикализма А. сформулировал положения о связи морали с политикой, что означало нравственные санкции конституционного строя и отвечало потребности выработать либерально-демократичсекие тип политической культуры.
Автор статьи: В. П. Казаков.
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