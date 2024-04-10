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18.06.2026
Китай и Япония: разные ответы на вызовы модернизации
Какое событие в Японии положило начало радикальным реформам и модернизации страны?
«Реставрация Мэйдзи» (1868 год) — возвращение реальной власти императору.
Восстание тайпинов в Китае, которое вдохновило японцев на реформы.
Принятие конституции США, которую Япония скопировала без изменений.
Отказ от любых западных заимствований и возврат к политике самоизоляции.
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