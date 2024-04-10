9 класс | История Нового времени в XIX — начале XX в.

Пекин. 1900 год. Китай против Европы, Америки и Японии

Харрингтон П.

Книга английского автора Питера Харрингтона "Пекин 1900 год. Китай против Европы, Америки и Японии" посвящена восстанию ихэтуаней, или "боксёров", как их назвали европейцы, охватившему в 1900 г. часть территории Китая, и предпринятой в ответ интервенции вооружённых сил Британии, России, Франции, Германии, Австро-Венгрии, Италии, США и Японии. Тайное общество "Ихэтуань" ставило целью избавление Поднебесной от засилья иностранных держав, внедрявшихся в Китай, и физическое уничтожение китайцев-христиан, считавшихся проводниками чужеземного влияния. С молчаливого согласия цинского императорского двора ихэтуани взяли в осаду Посольский квартал Пекина. Иностранные дипломаты, члены их семей и другие иностранцы, находившиеся в столице Китая, оказались в ловушке. Теперь им, объединившимся под руководством британского посла Клода Макдональда, пришлось держать оборону против тысяч враждебных ихэтуаней и китайских регулярных войск. Началась борьба за выигрыш времени. В этой книге подробно рассказывается, как сражались за свою жизнь иностранцы в Пекине, пока международный экспедиционный корпус спешил им на помощь.