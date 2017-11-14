Восстание «боксеров». И их истребление Более 100 лет назад в Китае, уже тогда представлявшем политический и экономический интерес не только для Европы, но и для Российской империи, случилось Ихэтуаньское восстание (1898–1901 годы). В европейской и российской историографии оно также известно как Восстание «боксеров». Эта история весьма актуальна, ведь и по сей день некоторые государства считают (и подтверждают это делом), что имеют право вмешиваться во внутриэкономические и внутриполитические дела других суверенных государств. Ихэтуани часто расчленяли трупы тех, кто верил в Иисуса, многие из нихбыли уверены, что христиане обладали способностью воскресать на третийдень. Нарастающая ненависть После ужасающего эпиграфа мы считаем необходимым отметить несколько фактов. К концу XIX... На чтение: 2 минуты

Более 100 лет назад в Китае, уже тогда представлявшем политический и экономический интерес не только для Европы, но и для Российской империи, случилось Ихэтуаньское восстание (1898–1901 годы). В европейской и российской историографии оно также известно как Восстание «боксеров». Эта история весьма актуальна, ведь и по сей день некоторые государства считают (и подтверждают это делом), что имеют право вмешиваться во внутриэкономические и внутриполитические дела других суверенных государств.

Ихэтуани часто расчленяли трупы тех, кто верил в Иисуса, многие из них были уверены, что христиане обладали способностью воскресать на третий день.

Нарастающая ненависть

После ужасающего эпиграфа мы считаем необходимым отметить несколько фактов. К концу XIX века Китай пережил две Опиумные войны (1840–1842 и 1856–1860 годы), когда англичане с целью открытия китайских рынков довели уровень наркомании в древней азиатской стране до небывалых высот. Вслед за англичанами в Китай устремились другие европейские державы, а также Япония и США. После череды военных и дипломатических поражений, причиной которых стало техническое отставание Китая, последний оказался в полуколониальном положении.

Вдовствующая императрица Цы Си заботилась в большей степени о сохранении власти маньчжурской династии, которая завоевала Китай еще в XVII веке. Меж тем китайские рынки нещадно эксплуатировались, без учета мнения населения. Иностранные фирмы занимались строительством железных дорог в Китае, проводили телеграфные линии, разрабатывали месторождения полезных ископаемых. Наибольшую активность в этом проявляли Англия, Россия и Франция.

Последствия такой деятельности проявлялись в ненужности традиционных профессий, в которых были заняты самые широкие слои быстро растущего населения Китая. Прибавим к этому довольно агрессивную миссионерскую деятельность, которую проводили европейцы и которая воспринималась китайцами как посягательство на их традиции. Разумеется, описанные выше обстоятельства отнюдь не вызывали среди населения Китая симпатий к иностранцам, наоборот – ненависть нарастала.

Императрица Цы Си

Ихэтуани

Недовольство китайцев засильем иностранцев стало выражаться в созданиях тайных обществ: «Ихэтуань», «Ихэцюань», «Дадаохуэй», «Иминьхуэй». Их названия можно перевести как «Отряды справедливости и мира», «Кулак во имя справедливости и согласия», «Союз больших мечей» и «Союз справедливых». Из-за схожести физических упражнений (цюань), которыми занимались члены данных обществ, с кулачным боем европейцы прозвали их «боксерами». Ихэтуаням не нравилась и маньчжурская династия. А религиозно-мистическая идеология этих обществ насаждала среди своих последователей веру в то, что они обретают неуязвимость перед оружием.

«Боксеры» стали проводить первые акции в 1898 году. Они начали нападать на русских рабочих и инженеров, строивших КВЖД. С молчаливого согласия императрицы Цы Си ихэтуани разворачивают свою деятельность в течение 1899 года, а в 1900 году начинаются массовые убийства иностранцев и китайцев-христиан. Тут стоит отметить, что западные лидеры вовремя не оценили масштаб надвигающейся угрозы, ведь затравленный народ Китая не мог, как они думали, пойти на решительные действия. Не подозревали европейцы и об обещании, данном восставшим императрицей Цы Си, оказать свою поддержку в борьбе за возвращение Китаю независимости. Официально Китай объявил войну иностранным державам только 21 июня 1900 года.

Последствия

В связи с антихристианскими погромами Российская империя направляла в Китай все больше войск начиная с 1899 года. Другие страны также копили силы. В результате сложился Альянс восьми держав: Российская империя, США, Германия, Великобритания, Франция, Япония, Австро-Венгрия и Италия. За все время конфликта силы сторон достигли 70 000 человек (ихэтуани и правительственные китайские войска) и чуть менее 55 000 человек (силы Альянса). Со стороны Альянса наибольшую активность проявили Япония (около 20 тысяч человек), Россия (около 13 тысяч человек) и Англия (около 12 тысяч человек).

Для понимания преимущества сил Альянса приведем пример. 20 июня 1900 года восставшие осадили посольский квартал в Пекине. 525 солдат и добровольцы из числа жителей квартала (около 900 европейцев, несколько сотен китайцев-христиан, 147 женщин и 76 детей) продержались 56 дней против 20 000 восставших. Благодаря русским морякам, героически контратаковавшим противника, осажденным удалось занять несколько участков городской стены и не позволить разместить там вражескую артиллерию. Будь артиллерия размещена – посольскому кварталу несдобровать.

Уже 14 августа 20-тысячная армия Альянса во главе с русским генералом Николаем Линевичем ворвалась в Пекин. Императрица бежала, началось массовое разграбление китайской столицы. В сентябре в Китай прибыло еще около 20 тысяч солдат Альянса. «Боксеры» продолжали вести активные действия на территории Китая вплоть до октября 1900 года, убивая иностранцев, разрушая железные дороги и иные сооружения. После предъявленной 22 декабря 1900 года коллективной ноты стран Альянса Китаю правительство последнего было вынуждено удовлетворить требования. В Берлин отправился принц императорского дома с целью выразить сожаление об убийстве сотрудника немецкого посольства. Последнему должен был быть установлен памятник на месте убийства, а также памятники убитым в ходе восстания иностранцам. Также Китай был обязан выразить сожаление об убийстве японского дипломата, прекратить импорт оружия и возместить убытки пострадавшим в течение 39 лет в размере 450 миллионов лянов серебра (1 лян ~ 40 г серебра). Были и другие унизительные для Китая условия.

11 сентября 1901 года императрица Цы Си приказала беспощадно истреблять «боксеров», которых недавно сама поддержала. Истребление было крайне жестоким, соразмерно жестокости самих борцов за независимость Китая, чьи трупы теперь лежали на улицах в назидание всем остальным. Последний отряд «боксеров» был уничтожен в Маньчжурии в июле 1902 года русскими казаками.

Последствиями Ихэтуаньского восстания стала череда реформ в самом Китае, борьба за раздел сфер влияния в Азии, Русско-японская война 1904–1905 годов (повлекшая за собой Первую русскую революцию), а также японская экспансия в Маньчжурию, Корею, Северный Китай и создание марионеточного государства Маньчжоу-го, ликвидированного лишь в конце Второй мировой войны.