ВАНСЯСКИЙ ДОГОВОР 1844

ВАНСЯСКИЙ ДОГОВОР 1844 года - первый неравноправный договор, навязанный США Китаю под угрозой применения военной силы.

Под­пи­сан 3 ию­ля в деревне Ван­ся, близ Ао­мы­ня (Ма­као), сро­ком на 12 лет. По Вансяскому договору США по­лу­чи­ли в Ки­тае те же при­ви­ле­гии, ко­то­рых до­би­лась Ве­ли­ко­бри­та­ния по Нан­кин­ско­му до­го­во­ру 1842 года, а так­же ряд до­пол­ни­тель­ных (пра­во ка­бо­та­жа на льгот­ных ус­ло­ви­ях, рас­ши­ре­ние пра­ва экс­тер­ри­то­ри­аль­но­сти и др.).

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