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ВАНСЯСКИЙ ДОГОВОР 1844
ВАНСЯСКИЙ ДОГОВОР 1844 года - первый неравноправный договор, навязанный США Китаю под угрозой применения военной силы.
Подписан 3 июля в деревне Ванся, близ Аомыня (Макао), сроком на 12 лет. По Вансяскому договору США получили в Китае те же привилегии, которых добилась Великобритания по Нанкинскому договору 1842 года, а также ряд дополнительных (право каботажа на льготных условиях, расширение права экстерриториальности и др.).
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