ТЭМПО ГОДОВ РЕФОРМЫ

Тэмпó годóв рефóрмы — общепринятое в историографии название серии антикризисных мер и реформ, предпринятых в Японии военным правительством ( бакуфу ) Токугава под руководством старшего советника Мидзуно Тадакуни (1794–1851), а также некоторыми княжествами в 1841–1843. Названы по девизу годов правления Тэмпо (1830–1844). Вместе с реформами годов Кёхо и Кансэй объединяются в «три большие реформы» периода Эдо (1603–1867).

Предпосылками к реформам послужили Великий голод годов Тэмпо 1833–1837, вызванный им резкий рост цен на рис и другие товары, последовавшие за этим восстания крестьян и горожан (в том числе крупнейшее восстание под руководством Осио Хэйхатиро в Осаке 1837), Англо-китайская вой­на 1840–1842 и растущая угроза со стороны стран Запада, а также структурный кризис в политико-экономической системе.

В социально-экономической сфере реформы носили консервативный характер и имели целью улучшение финансового положения бакуфу: были выпущены указы о возвращении крестьян в деревни, роспуске купеческих гильдий, переводе земель в окрестностях Эдо (ныне Токио) и Осаки под управление бакуфу, перечеканке медной монеты, освобождении вассалов бакуфу от выплаты процентов по займам. Подкрепить эти меры был призван ряд указов этического характера, призывавших к экономии и отказу от предметов роскоши, регулировавших издательскую деятельность и театрально-зрелищные мероприятия. В военной сфере были приняты меры по организации береговой обороны, снят ряд запретов на изготовление артиллерии и использование европейских методов военного дела. Также были смягчены правила обращения с иностранными судами в японских водах: указ о силовом выдворении 1825 заменен указом о предоставлении провизии 1842.

Т. г. р. и современниками, и историками оценивались как недостаточные и не имевшие должного эффекта. В то же время позитивно оцениваются реформы, предпринятые в этот период в княжествах Сацума, Тёсю, Мито, Сага и Тоса, что позволило им впоследствии выступить лидерами в оппозиции сёгунату и событиях Мэйдзи исин .

Лит .: Толстогузов С. А. Сёгунат Токугава в первой половине XIX века и реформы годов Тэмпо. М., 1999. В. В. Щепкин .