ТАЙПИНСКОЕ ВОССТАНИЕ

Тайпи́нское восстáние — массовое про­тестное движение в Китае (1850–1864), направленное против властей маньчжурской империи Цин и приведшее к созданию повстанцами своего государства. Причиной Т. в. стал рост противоречий между крестьянами и крупными землевладельцами, связанный с обезземеливанием крестьян, усилением их эксплуатации, ростом налогообложения. Значительную роль в подготовке Т. в. сыграло общество Байшандихой, основанное будущим руководителем восставших Хун Сюцюанем в 1843 в провинции Гуандун как легальная христианская организация. Восстание вспыхнуло летом 1850 в районе Цзиньтянь провинции Гуанси, где повстанцы сформировали дисциплинированную армию, провозгласили создание Небесного государства великого благоденствия (Тайпин тяньго) и противоборствовали с правительственными вой­сками в ряде уездов. В мае 1852 мятежники начали продвижение в центральную часть Китая, в ходе которого их силы стремительно росли (с 20–30 тыс. до 300–500 тыс. человек), одерживали значительные победы и в марте 1853 захватили Нанкин, который был переименован в Тянь­цзин — Небесную столицу. Лидер восставших Хун Сюцюань объявлялся «вторым сыном бога — младшим братом Иисуса Христа» и «истинным повелителем» всех стран и народов.

В Нанкине была провозглашена их идеалистическая программа пре­образований — «Земельная система небесной династии», основанная на уравнительных идеях. В реальности восставшие уменьшили арендную плату за землю с крестьян, переложив значительную часть налоговых выплат на крупных землевладельцев и богатых людей. В мае 1853 тайпины двинулись на Пекин, чтобы свергнуть империю Цин, форсировали р. Хуанхэ и к концу года приблизились к Тяньцзиню. Но в мае 1855 их Северный поход завершился поражением, а правительство усилило свои позиции. При этом в Центральном Китае в 1853–1856 тайпины одержали несколько крупных побед и контролировали значительную территорию, но не смогли одержать решительную победу над правительственными силами. Противоречия между руководителями восставших привели осенью 1856 к острому противоборству, в ходе которого были убиты трое из них (Ян Сюцин, Вэй Чанхой, Цинь Жиган) и погибло несколько тысяч повстанцев в Нанкине. В результате раскола в рядах тайпинов осенью 1857 часть из них во главе с Ши Дакаем ушла на юго-запад Китая. Ослаб­ление повстанцев позволило правительственным вой­скам в 1856–1858 вернуть ряд важных опорных пунктов, ранее захваченных тайпинами. Но с осени 1858 восставшие под командованием Ли Сючэна вновь стали наносить силам правительства серьезные поражения. В 1860 тайпины сумели занять южную часть провинции Цзянсу, к концу 1861 — большую часть провинции Чжэцзян, но потеряли важную крепость Аньцин.

С февраля 1862 против тайпинов активно выступали и вой­ска Великобритании и Франции. Получив новые привилегии от цинских властей после Англо-франко-китайской вой­ны 1856—1860, они стремились сохранить правление маньчжуров в Китае и ускорить подавление Т. в. К середине 1863 мятежники потеряли все захваченными ими земли к северу от р. Янцзы, большую часть Чжэцзяна и ряд важных позиций в южном Цзянсу. Нанкин был надежно блокирован противником. В июне 1863 правительственные силы нанесли сокрушительное поражение вой­скам Ши Дакая в Сычуани. Во 2-й половине 1863 — 1-й половине 1864 тайпины потеряли большую часть своих опорных пунктов, а их основные силы были сокрушены цинскими вой­сками. В июле 1864 был захвачен Нанкин, главные руководители восставших погибли, а Тайпин тяньго прекратило свое существование. Две уцелевшие разрозненные группировки вой­ск восставших в течение некоторого времени продолжали борьбу. Одна из них ушла к границе провинций Фуцзянь и Гуандун и потерпела там поражение в январе 1866. Другая, действовавшая к северу от р. Янцзы, летом 1864 объединилась с участниками восстания няньцзюней в Сев. Китае (1853–1868) и продолжала борьбу до разгрома правительственными вой­сками в августе 1868.

Лит. : Тайпинское восстание 1850–1864. Сборник документов. М., 1960; Илюшечкин В. П. Крестьянская вой­на тайпинов. М., 1967; Michael F. The Taiping Rebellion: History and Documents. 3 vols. Washington, 1971; Chien Yu-wen. The Taiping revolutionary Movement. New Haven, 1973. C. Н. Губина .