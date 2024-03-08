СИНЬХАЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Синьхáйская револю́ция 1911–1912 (названа по году «синь-хай» шестидесятеричного цикла китайского календаря) — ряд массовых выступлений и движений в Китае , которые привели к свержению маньчжурской династии, правившей империей Цин почти 300 лет, и созданию Китайской республики (КР).

С. р. предшествовала деятельность ряда революционных движений и объединений, неоднократно организовавших восстания в Китае в конце XIX — начале ХХ в. Их стимулировал кризис маньчжурской власти, отразившийся в экономическом упадке и сильнейшей зависимости Китая от западных держав. Последнее стало результатом поражений в Англо-китайской вой­не 1840 — 1842 и Англо-франко-китайской вой­не 1856 — 1860 (так называемых Опиумных вой­нах); Ихэтуаньского восстания 1899—1901 и последующей интервенции вой­ск восьми иностранных держав в Китае, завершившейся подписанием в 1901 «Заключительного протокола». По нему империя Цин обязывалась выплатить контрибуцию, в несколько раз превышавшую годовой доход Китая; в стране размещались постоянные иностранные военные контингенты, еще больше снижались ввозные пошлины на товары держав-победительниц. Усиление позиций России в Маньчжурии (1900–1905) способствовало дальнейшему ослаблению престижа династии.

Все это, несмотря на попытки проведения властями масштабных реформ, вело к обострению социальных противоречий в империи Цин и усилению борьбы китайского народа за восстановление национальной государственности, свержение маньчжурской династии и «возрождение китайской нации». Организовывавшиеся с начала 1890-х членами традиционных тайных обществ в союзе в республиканскими революционными организациями (Гунцзиньхуэй , Тунмэнхуэй и др.) восстания постоянно приводили в ряде провинций (в основном на юге Китая) к открытым столкновениям с правительственными силами. В ходе этих выступлений все большее число местных жителей вовлекалось в революционные движения.

В мае 1911 маньчжурское правительство национализировало частную акционерную компанию по строительству Хугуанских железных дорог, что ударило по миллионам налогоплательщиков. Начались беспорядки. Летом 1911 движение в защиту дорог вспыхнуло в Хунани, Хубэе, Гуандуне, Сычуани и других провинциях, особенно интенсивным оно было в провинции Сычуань. 25 сентября уезд Жун провозгласил независимость и отделение от империи Цин. 24 сентября произошел бунт в артиллерийском дивизионе под Учаном (в провинции Хубэй). Подавив выступление солдат, отказавшихся повиноваться офицерам, хугуанский наместник ввел военное положение в городе. Власти узнали о подготовке восстания в г. Учан и начали аресты заговорщиков. Вследствие этого 10 октября 1911, раньше планируемого срока, революционные организации начали выступление в районе трехградья Уханя (Учан, Ханькоу и Ханьян) — Учанское восстание, быстро распространявшееся на другие провинции. Благодаря серьезной поддержке местных частей Наньянской армии революционерам удалось захватить Учан.

11 октября было создано Хубэйское военное правительство во главе с Ли Юаньхуном, объявившее Китай республикой. 22 октября вой­ска свергли маньчжурские власти в Чанша, 24 октября — в Сиани. В итоге провинции Хунань и Шэньси провозгласили независимость от Пекина. 2 ноября первым премьер-министром цинского правительства был назначен генерал Юань Шикай . Он попытался ввести в Китае конституционную монархию, но подобные реформы не удовлетворили революционные силы. Повсеместно беря под контроль управление в регионах, восставшие заявляли о поддержке республики и объявляли о независимости части провинций.

18 декабря в Шанхае начались переговоры северных и южных правительств революционного Китая. В результате было подписано соглашение о прекращении огня и отводе северных войск, а также принято решение созвать парламент для определения формы китайской государственности. 29 декабря 1911 правительство в Нанкине выбрало временным президентом Сунь Ятсена , в январе была введена временная конституция. 12 февраля 1912 было объявлено об отречении от престола последнего цинского императора Пу И. При этом особым императорским указом Юань Шикаю предписывалось сформировать временное республиканское правительство. 14 февраля Нан­кинское собрание единогласно приняло отставку Сунь Ятсена и уже на следующий день избрало Юань Шикая временным президентом КР.

Основными результатами С. р. стали свержение самодержавной монархии и освобождение китайской нации из-под власти маньчжурской династии, введение в стране республиканской формы правления и концептуальных основ демократии. В то же время революционные события привели и к началу тяжелого периода дезинтеграции Китая, который на несколько десятилетий стал ареной в борьбе за власть между различными политическими и военными группировками, контролировавшими разные части страны.

Ист. : Синьхайская революция 1911–1913 гг. Сборник документов и материалов / Отв. ред. С. Л. Тихвинский. M., 1968.

Лит. : Белов Е. А. Учанское восстание в Китае (1911 г.). М., 1971; Ефимов Г. В. Буржуазная революция в Китае и Сунь Ят-сен (1911–1913 гг.). М., 1974. Т. С. Чернева.