Пéрри, Мэтью Колбрайт

Пéрри ( англ. Perry) , Мэтью Колбрайт (10.04.1794, Саут-Кингстаун, штат Род-Айленд — 04.03.1858, Нью-Йорк) — флотоводец США, контр-адмирал (1857). Из известной морской семьи. Участвовал в Англо-американской вой­не 1812–1814, действиях против алжирских пиратов (так называемая 2‑я берберийская вой­на, 1815), работорговцев в Зап. Африке и Вест-Индии (1819–1825, 1843–1844), Американо-мексиканской вой­не 1846–1848 , в 1840–1843 — комендант Нью-Йоркской военной верфи.

24 ноября 1852 возглавил Ост-Индскую эскадру из 4 (затем 10) кораблей с целью подписать торговый договор с Японией. Переговоры шли с июля 1853 и увенчались 31 марта 1854 заключением Договора о мире о дружбе с Японией и 11 июля 1854 — с ванством Рюкю (ныне Окинава). Так японские рынки были открыты купцам США. Затем, к 1858 подобные договоры подписали Великобритания, Россия, Франция, Нидерланды (так называемое открытие Японии). В награду получил от Конгресса США премию в 20 тыс. долл.

Памятники в Японии и США.

Соч. : (with Fr. L. Hawks). Narrative of the Expedition of an American Squadron to the China Seas and Japan... 3 vols. Washington (DC), 1856; The Japan Expedition, 1852–1854: The Personal Journal / Ed. by R. Pineau. Washington (DC), 1968.

Лит. : Morison S. E. «Old Bruin»: Commodore Matthew C. Perry, 1794–1858. Boston, 1967; Wittner D. G. Commodore M. Perry and the Perry Expedition to Japan. New York, 2005. А. А. Исэров.