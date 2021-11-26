«ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» ДОКТРИНА

«ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» ДОКТРИНА - принципы политики США в отношении Китая в конце XIX - 1-й половине XX веков. Сформулирована в сентябре - ноябре 1899 года государственным секретарём США Дж. М. Хеем в нотах правительствам Великобритании, Германии, Италии , России, Франции и Японии .

В конце XIX века развернулась ожесточённая борьба держав за захват территорий в Китае и раздел его на сферы влияния. США, опоздавшие к разделу, стремясь также утвердиться в Китае , выдвинули лозунг «равных возможностей» для всех и замены принципа индивидуального контроля держав над своими сферами влияния принципом международного контроля над всем Китаем. Ставя задачу проникновения в Китай, правительство и промышленно-финансовые круги США в конечном счёте рассчитывали добиться монопольного господства на его территории. В американских нотах формально признавался раздел Китая на сферы влияния, но в то же время подчёркивалось, что «коммерческие организации» США заинтересованы в том, чтобы двери в Китай оставались открытыми для всех и чтобы державы предоставили американским предпринимателям в своих сферах влияния такие же льготы и тарифы, какими пользуются их национальные «коммерческие организации». Ответные ноты держав, которым было адресовано обращение правительства США, носили уклончивый характер. Не возражая прямо против «Открытых дверей»доктрины, державы, особенно Великобритания, Россия и Франция, сделали различные оговорки в отношении возможности её применения. Франция, в частности, заявила о готовности применять «Открытых дверей»доктрину лишь в пределах «арендованной» ею территории в Китае и вовсе не упоминала о своей сфере влияния. Тем не менее в марте 1900 года Государственный департамент США объявил, что запрошенные им государства присоединились к «Открытых дверей»доктрине и что США считают их согласие «окончательным и определённым». Это заявление не было ни подтверждено, ни опровергнуто державами.

Ощутимый удар по «Открытых дверей»доктрине нанесла русско-японская война 1904-1905 годов и завершивший её Портсмутский мир 1905 года. По условиям этого договора Япония, поддержанная в войне США и Великобританией, утвердилась в Южной Маньчжурии, но после этого наглухо закрыла «двери» этой области для «коммерческих организаций» США. С началом 1-й мировой войны Япония попыталась ещё больше укрепить свои позиции в Китае. В 1915 году она предъявила китайскому правительству «Двадцать одно требование», которые находились в прямом противоречии с «Открытых дверей»доктриной. США заявили протест, но не смогли воспрепятствовать заключению соглашения. Лансинга - Исии соглашением 1917 года они признали наличие у Японии «особых интересов» в Китае. Япония в обмен на это заявила о приверженности принципам «Открытых дверей»доктрине, но сделала это в таких выражениях, которые ни к чему её не обязывали. Нараставшие с 1905 года японо-американские противоречия в Китае с окончанием 1-й мировой войны ещё больше обострились. Версальский мирный договор 1919 года зафиксировал отказ Германии в пользу Японии от всех её владений в Китае. Это было расценено США как нарушение принципов «Открытых дверей»доктрины и стало одной из причин того, что они не ратифицировали договор. Определённого успеха в формальном признании ведущими государствами «Открытых дверей»доктрины США добились на Вашингтонской конференции 1921-1922 годов. Подписанный на ней (в том числе Японией) Договор девяти держав о Китае 1922 года зафиксировал их обязательство придерживаться в Китае принципа «равных возможностей» в области торговой и предпринимательской деятельности и отказ от попыток приобрести права и привилегии, которые могли бы нанести ущерб другим странам - участницам договора. Договор создал основу для широкого проникновения в 1920-х - начале 1930-х годов американского капитала в Китай и усиления в нём военно-политического влияния США прежде всего путём поддержки Гоминьдана и правительства Чан Кайши (предоставление финансовой помощи, поставки оружия, направление военных инструкторов и прочее). Однако Япония, несмотря на подписание ею Договора девяти держав о Китае, категорически отказывалась «открыть» Южную Маньчжурию, а в 1931 году начала военные операции по захвату Северо-Восточного Китая и к началу 1932 года оккупировала его. В 1934 году японское правительство публично заявило об отказе придерживаться принципов «Открытых дверей»доктрины (так называемая декларация Амо) и в 1937 году начала войну с целью завоевания всего Китая.

После окончания 2-й мировой войны США попытались реализовать свои планы установления монопольного господства в Китае. В новых условиях они более не нуждались в маскировке своих экспансионистских устремлений с помощью «Открытых дверей»доктрины. Япония - главный соперник Соединённых Штатов в Китае - была разгромлена и сама находилась под контролем США. Ослабленная Великобритания также оказалась в зависимости от США, а её позиции в Китае были поколеблены. Перестала существовать конкуренция и других держав. После войны США были заинтересованы в «закрытии дверей» в Китай и превращении его в свою подконтрольную территорию. Несмотря на окончание военных действий против Японии, США сохраняли свои вооруженные силы на территории Китая и грубо вмешивались в его внутренние дела. В обмен на всестороннюю поддержку правительства Чан Кайши они навязали ему кабальный американо-китайский договор 1946 года. По американо-китайскому Нанкинскому соглашению 1947 года США получили право посылать в Китай своих представителей для контроля за использованием американской «помощи», а по военно-морскому соглашению от 8.12.1947 года правительство Чан Кайши официально разрешило пребывание американских войск в Китае. США получили военно-морскую и авиационную базы на Тайване, в Циндао, Чэнду, Шанхае, Нанкине. Угроза поражения Гоминьдана в развернувшейся Народно-освободительной войне в Китае 1946-1949 годов побудила США вновь использовать в своих интересах «Открытых дверей»доктрину. 25.5.1949 года Государственный департамент США обратился к 12 странам с нотой, в которой предложил создать «общий фронт» в защиту «демократического правительства Китая» и проводить в дальнейшем в отношении Китая политику, основывающуюся на принципах «Открытых дверей»доктрины. Победа в народно-освободительной войне Коммунистической партии Китая и провозглашение 1.10.1949 году Китайской Народной Республики знаменовали окончательный крах планов установления американского контроля над Китаем.

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