Опиумные войны: как Британия хитростью свалила Китай 29 августа 1842 года был подписан Нанкинский договор между Великобританией и Китаем. Закончилась Первая опиумная война. Китай уступил Англии Гонконг, открыл для её судов пять портов и выплатил 23 миллиона долларов в качестве военной контрибуции. Чтобы существовать, империя должна расширяться Для политических реалий Европы середины – второй половины XIX века колонизация стран Азии и Африки была вполне ординарной частью общей международной геополитики. Британия в те годы являлась лидером международной торговли, но даже завоевание Индии и закрепление за ней статуса английской колонии не остановило аппетитов английских властей и предпринимателей. Вместе с промышленным переворотом, начавшимся в конце XVIII века с изобретения парового...

29 августа 1842 года был подписан Нанкинский договор между Великобританией и Китаем. Закончилась Первая опиумная война. Китай уступил Англии Гонконг, открыл для её судов пять портов и выплатил 23 миллиона долларов в качестве военной контрибуции.

Середина XIX в. стала переломным периодом в истории Китая. Этот перелом был связан с насильственным приобщением китайского общества к формам цивилизации, выработанным европейской ветвью мирового развития. На рубеже XVIII – XIX вв. западные державы, а в первую очередь Англия, все более настойчиво проникнуть на китайским рынок, который был едва приоткрыт для иностранной торговли. Со второй половины XVIII в. вся внешняя торговля Китая могла проходить только через Гуанчжоу (за исключением Кяхты, через которую торговали с Россией). Все иные формы торговых отношений с иностранцами были запрещены и строго карались по китайским законам.

Чтобы существовать, империя должна расширяться

Для политических реалий Европы середины – второй половины XIX века колонизация стран Азии и Африки была вполне ординарной частью общей международной геополитики. Британия в те годы являлась лидером международной торговли, но даже завоевание Индии и закрепление за ней статуса английской колонии не остановило аппетитов английских властей и предпринимателей.

Вместе с промышленным переворотом, начавшимся в конце XVIII века с изобретения парового двигателя в Великобритании, резко выросли объёмы производства экономических благ. Довольно скоро внутренние рынки и рынки имевшихся у Англии колоний были насыщены. Над страной нависла угроза сокращения объёмов производства и, как следствие, упадка в экономике. Чтобы не допустить этих последствий, Великобритания стала искать новые рынки сбыта своей продукции и альтернативные способы дохода.

Новый тип военных конфликтов

Взор английских капиталистов пал на Китай. К середине XIX века это государство представляло собой богатейшую страну во всей Азии. Китай активно торговал уникальными товарами: шёлком, фарфором, чаем, различными предметами искусства. Вот только торговлю китайцы вели исключительно в обмен на золото и серебро и сильно ограничивали ввоз импортных товаров. Возник дисбаланс. Вдобавок Китай оставался практически закрытой страной: иностранцам разрешалось использовать только один порт – Гуанчжоу (европ. Кантон), а покидать его запрещалось.

Однако англичанам удалось найти «ключик» к «открытию» Китая. Китайцы давно использовали производные мака в медицинских целях, но в качестве наркотика широко его не использовали. Большую роль в распространении опиума в Китае сыграла английская индийская торговая компания (Ост-Индская компания). Несмотря на запрет опиокурения и запрет на его продажу в Китае, Ост-Индская компания контрабандой поставляла это вещество. В коррупционные схемы поставок опиума были массово вовлечены даже китайские чиновники и аристократия.

Если в 1770-х годах Китаю продавалось полторы тонны опиума в год, то в 1830-х уже 2000 тонн (75 % всего китайского импорта), а ещё через несколько десятилетий этот наркотик потребляли повсеместно. Причём в самой Великобритании долго шли споры о моральном аспекте торговли наркотиком. Серьёзной критике подвергалась деятельность министра иностранных дел, который был бессилен в борьбе с английскими наркоторговцами. Но победило торговое лобби, требовавшее военного вторжения в Китай с целью навсегда покончить с вопросом об открытии китайских рынков.

Поводом к войне послужили действия наместника китайского императора – Линь Цзэсюя. Он в 1839 году заставил иностранных купцов сдать огромные объёмы партии опиума. Ущерб был оценён более чем в 200 тонн серебра. Но последней каплей стало официальное объявление императора Даогуана о закрытии Китая для любых иностранных торговцев. В апреле 1840 года началась, пожалуй, первая в мировой истории война, которая велась не за территориальные приобретения, а за новые рынки сбыта. Это была война нового типа.

Побеждённые и униженные

Долгие десятилетия оставаясь закрытой страной, Китай сильно отстал в технологическом прогрессе. Вооружённые силы Поднебесной насчитывали чуть менее миллиона человек, из которых в конфликте приняли участие только сто тысяч. Но даже при такой численности они не выстояли под натиском всего лишь четырёхтысячного английского корпуса – блестяще оснащённого и обученного. За несколько месяцев англичане подошли к Пекину. Император был вынужден пойти на условия коварного врага. Тем не менее бои продолжались ещё два года, вплоть до августа 1842-го, когда Китайская империя окончательно согласилась на унизительный мир, подписанный затем в Нанкине («южная столица» Поднебесной).

Пять портовых городов были открыты для английских торговцев, в них действовали независимые (а по факту – британские) законодательные и судебные органы власти. Курение опиума продолжило своё распространение…