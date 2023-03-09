Опиумные войны: конфликт нового образца В 1840 году началась война между Великобританией и Китаем. И велась она не за территории, а за рынок сбыта. На чтение: 3 минуты

В 1840 году началась война между Великобританией и Китаем. И велась она не за территории, а за рынок сбыта.

В 19-м веке Великобритания вела активную колонизацию Азии и была крупнейшей торговой державой того времени. Однако растущее производство требовало новых рынков сбыта. Казалось, что Индия сможет удовлетворить потребности Лондона, но аппетит, как известно, приходит во время еды. И англичане обратили внимание на Китай.

Китайские товары (особенно фарфор, шёлк, чай и предметы искусства) в то время пользовались огромным спросом в Европе. При этом Пекин был очень строг к иностранным торговцам: для них был открыт всего один порт — Гуандун. И англичане решили преподать урок китайской власти.

Ахиллесова пята Китая

Китай был лакомой добычей для европейских держав, но подступиться к нему оказалось не так-то просто. В 19-м столетии это государство являлось, пожалуй, самой богатой страной в Азии. А китайский шёлк, фарфор, чай и предметы искусства завоевали популярность далеко за пределами Поднебесной.

Китайцы установили жёсткие правила игры в торговле: они продавали товары европейским странам, то есть разгружали свой рынок, пополняя казну золотом и серебром. А иностранные купцы попадали под строгие ограничения из-за запрета на морскую торговлю. По официальной версии, этот закон был призван защитить людей от пиратства. На деле же запрет представлял собой железный занавес от чужаков. И поэтому для европейцев был открыт один порт — Гуанчжоу, который запрещалось покидать. В итоге равноправного торгового взаимодействия не получалось. Китай не нуждался в массовом потоке английских товаров, и это вызывало раздражение в Лондоне. А раз есть проблема, значит её необходимо решить. И британцы нашли ахиллесову пяту Китая — опиум.

В Китае давно знали, что из мака можно получить опиум. И этот наркотический продукт использовался в медицинских целях. Однако о «волшебных» свойствах опиума вскоре стало широко известно. Оказалось, что его можно смешивать с табаком и курить. Сначала к этой пагубной привычке пристрастились торговцы, затем и представители высших слоёв.

Курение опиума быстро распространилось по всему Китаю. Представителям империи Цин пришлось принимать жёсткие меры, чтобы обезопасить своих подданных. Опиум в Поднебесной был запрещён декретами 1729 и 1799 годов. Однако никакого эффекта не последовало. Не последнюю роль сыграли многочисленные китайские чиновники, которые за взятки закрывали глаза на контрабанду наркотика. Платили за опиум серебром и золотом, что било по государственной казне.

Главным поставщиком опиума в Китай являлась Ост-Индская компания, которая доставляла контрабанду из соседней Бенгалии. Серым кардиналом выступило британское правительство, которое через ахиллесову пяту надеялось достичь определённых целей – получать прибыль с местного рынка. И опиум идеально для этого подходил.

Всего за несколько десятилетий количество незаконно сбываемого опиума в Китае выросло с 1,5-2 тонн в год до внушительных 2000 тонн. В 1830-х завсегдатаями курительных заведений были не только обеспеченные люди. К наркотику пристрастились даже простолюдины, которые тратили на него последние деньги. Чем больше китайцев употребляло опиум, тем больше денег уходило в казну Британской империи.

Однако власти Поднебесной, понимая, что страна катится в пропасть, попробовалиотстоять национальные интересы. Во главе антиопиумной кампании встал Линь Цзэсюй – наместник императора. Он устраивал рейды в поисках контрабанды, охотился за продажными чиновниками. А в 1839 году и вовсе осмелился бросить вызов Англии. Цзэсюй отобрал у европейских торговцев большую партию опиума, ценой в 2 сотни тонн серебра. А следом император Даогуан объявил, что для иностранцев Китай закрыт. Естественно, Лондон не мог этого допустить. Незаконная торговля опиумом приносила колоссальный доход, от которого невозможно было отказаться.

Первая опиумная война

Осенью 1939 года произошла стычка между китайцами и английскими контрабандистами. И это дало повод Великобритании объявить войну Поднебесной. Официальный конфликт за рынок сбыта начался весной 1840 года.

К противостоянию стороны подошли в разных весовых категориях. Империя Цин обладала большой армией численностью около миллиона человек. Однако отряды были рассредоточены по всей территории Китая. К тому же они были плохо оснащены и подготовлены. Но главная проблема заключалась в том, что многие офицеры и солдаты китайской армии находились в опиумной зависимости. А это пагубно влияло на моральный дух всех бойцов. Военачальники постарались скрыть проблему, выставив 90-тысячное войско, надеясь, что количественный перевес сыграет важнейшую роль. Английские войсканасчитывали чуть более 4 тысяч солдат. Но они по всем параметрам превосходили противника.

Англичанам потребовалось всего несколько месяцев, чтобы подойти к Пекину. Вариантов у императора не было, и он начал вести переговоры о мире. Но сама война на этом не завершилась. Сражения происходили ещё на протяжении 2 лет. И только в августе 1842 года империя Цин окончательно капитулировала. К тому моменту в руках англичан находились Гонконг, Гуанчжоу, Чжэньцзян и другие города. Под угрозой осады оказался Нанкин - «южная столица» Поднебесной.

29 августа 1842 года Великобритания и Китай подписали Нанкинский договор. По его условиям Поднебесная выплачивала солидную контрибуцию, отдавала англичанам Гонконг и допускала торговцев в 5 портов: Гуанчжоу, Шанхай, Фучжлу, Нинбо и Сямынь. А империя Цин начала медленное погружение в эпоху смуты и массовой гибели населения из-за гражданской войны, а также пристрастия к опиуму.

Вторая опиумная война

Прошло несколько лет, и англичане усомнились в условиях Нанкинского договора. Европейцы решили, что соглашение нужно пересмотреть, добавив туда несколько пунктов. Например, доступ к речным портам, которые открыли бы для британцев уже внутренний Китай.

Начать войну в середине 1850-х Великобритания не могла. Англичане, как и их союзники французы, в то время вели Крымскую войну с Россией.

Империю Цин в те времена лихорадило. После поражения в Первой опиумной войне Китай накрыла волна народных протестов. И в 1850 году вспыхнуло Тайпинское восстание. Воспользоваться кризисом в Поднебесной решили не только англичане и французы, но и американцы. Мировые державы потребовали расширения прав для торговцев, учреждения посольств в Пекине, а заодно официальное разрешение на торговлю опиумом. Естественно, на такое Китай не пошёл.

После окончания Крымской войны англичане занялись китайской проблемой. Для объявления войны им был нужен повод. И осенью 1856 года он нашёлся. Китайцы задержали британское судно, занимавшееся контрабандой. Великобритания потребовала отпустить своих подданных и судно. Но получила отказ. Так началась Вторая опиумная война.

Англичане атаковали порт Гуанчжоу и ещё несколько городов. Вскоре к ним присоединились американцы и французы. Однако на сей раз китайская армия пыталась организовать оборону своей земли. Войско, состоящее из 200 тысяч человек, оказывало отчаянное сопротивление. Но всё равно английские и французские солдаты были сильнее.

В 1858 году были подписаны Таньцзиньские договоры, по которым иностранцы получали речные порты, а также могли открыть посольства в Пекине. Но на этом война не завершилась, поскольку договоры необходимо было ратифицировать в столице Поднебесной. А китайцы всячески затягивали этот момент.

Вмешалась в конфликт, преследуя свои интересы, и Российская империя. Был заключён Айгунский договор, который подразумевал передачу России левого берега Амура, а заодно и Уссурийского края. Айгунский договор также следовало ратифицировать. В Пекин отправился генерал-адъютант Николай Павлович Игнатьев.

Между тем европейцы перемалывали китайские силы и вскоре сумели взять стратегически важные форты Дагу. Затем под ударом оказался Тунчжоу, который открывал дорогу на Пекин. Осенью 1860 года европейцы разграбили императорский дворец Юаньминъюань. Китайская армия к тому времени уже была окончательно деморализована.

В конце октября 1860 года стороны подписали Пекинский договор. Империя Цин во второй раз выплатила победителям солидную контрибуцию, а также открыла для иностранцев город Тяньцзинь. Самым унизительным для Поднебесной стало то, что теперь чужаки могли использовать китайцев как рабочую силу в других своих колониях. Кроме этого, Британия получила южную часть Цзюлунского полуострова.

Что же касается договора с Россией, то он вступил в силу в ноябре того же года.

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Поражение во Второй опиумной войне сильно отразилось на Китае. Рухнувшая экономика, непрекращающиеся гражданские войны и наплыв иностранцев породили мощнейший кризис в стране. А усугубило его пристрастие огромного количества китайцев к опиуму, который оказался вне запрета. Казалось, что Поднебесная уже не отойдёт от такого удара и угаснет. Но этого не произошло благодаря Мао Цзэдуну и коммунистической партии Китая.