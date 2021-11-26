МОТОНО ИТИРО
МОТОНО ИТИРО - японский государственный деятель и дипломат, виконт.
Изучал право во Франции, в 1896 году перевёл японский гражданский кодекс на французский язык. В 1898-1901 годах уполномоченный министр Японии в Бельгии. В 1899 году официальный японский представитель на мирной конференции в Гааге (см. Гаагские конференции мира 1889 года и 1907 года). В 1901-1905 годах посланник во Франции.
В 1905 году судья в Постоянной палате третейского суда. В 1906-1916 годах посол Японии в России. Добился выгодных для японцев торговцев таможенных тарифов и благоприятных условий для японских рыбопромышленников. Участвовал в подписании российско-японских соглашений 1907 года, 1910 года, 1912 года, 1916 года, способствовавших политическому сближению двух стран. Министр иностранных дел Японии в 1916-1918 годах. Ярый противник Октябрьской революции 1917, один из инициаторов участия Японии в иностранной военной интервенции в России 1918-1922 годов.