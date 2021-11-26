МОНГОЛЬСКАЯ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1911 г.
МОНГОЛЬСКАЯ НИЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1911 ГОДА - массовое выступление, направленное на достижение независимости Монголии.
Вызвана так называемой новой политикой (синь-чжэн) правительства империи Цин по отношению к Монголии Внешней, предусматривавшей колонизацию монгольких земель, переселение на неё китайских крестьян и реорганизацию гражданского и военного управления в духе общей трансформации китайского государства.
В обстановке угрозы включения Монголии в состав Китая в качестве одной из его провинций летом 1911 года в Урге состоялось совещание патриотически настроенных монгольских князей и части духовенства, принявшее решение секретно направить в Санкт-Петербург миссию для переговоров с российским правительством о создании независимого монгольского государства под руководством главы ламаистской (буддийской) церкви в Монголии богдо-гэгэна.
Однако правительство Росийский империи, связанное договорными обязательствами с Японией и Великобританией о разделе сфер влияния в этом регионе, на переговорах высказалось за широкую автономию Внешней Монголии в составе Китая, для достижения которой пообещало своё посредничество, финансовую и военную помощь. Не удовлетворившись позицией России, по возвращении делегации в Монголию в ноябре 1911 года богдо-гэгэн Джебзун-Дамба-хутухта VIII и его окружение приступили к решительным действиям.
Был образован комитет князей и высших лам - Временное управление всеми делами халхаского хурэн, которое разослало монгольским князьям призыв объединиться в самостоятельное государство. Уже к концу ноября 1911 года повстанцы изгнали цинского наместника из Урги.
От имени богдо-гэгэна 1 января 1911 года было обнародовано воззвание, провозгласившее независимость Монголии. К концу декабря 1911 года вся территория Внешней Монголии кроме г. Кобдо (ныне Ховд) была освобождена от китайских сановников и гарнизонов.
29 декабря 1911 года богдо-гэгэн взошёл на трон с титулом великого хана.
Однако уже в 1913 году после российско-китайских переговоров в Кяхте, проходивших без участия представителей Внешней Монголии, её территория в составе четырех аймаков Халхи и Кобдоского округа была признана частью Китая с предоставлением широкой автономии.