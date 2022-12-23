МИЦУИ

Мицуи — японский конгломерат (дзайбацу). Создан в 1876 на базе старейшего торгового дома Японии, основанного в 1616. Занимался банковской, производственной (легкая и химическая промышленность, машиностроение, судостроение) и торговой (экспорт тканей, риса и угля) деятельностью. В 1947 распущен. В настоящее время существует в виде транснациональной корпорации. Штаб-квартира в Токио. В. Э. Молодяков.