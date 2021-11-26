ЛИ СЮЧЭН

ЛИ СЮЧЭН - Один из ру­ко­во­ди­те­лей Тай­пин­ско­го вос­ста­ния 1851-1864 годов в Ки­тае.

Из кре­сть­ян­ской се­мьи. В 1856 году на­зна­чен ко­ман­дую­щим воо­руженными си­ла­ми тай­пин­ско­го государства Тай­пин тянь­го . В 1857 году в свя­зи с кри­зи­сом и на­ча­лом борь­бы за власть в Тай­пин тянь­го вы­сту­пил про­тив взя­точ­ни­че­ст­ва, про­да­жи долж­но­стей и уси­ле­ния на­ло­го­во­го гнё­та, за что был вре­мен­но от­стра­нён от долж­но­сти. Осе­нью 1858 года вме­сте с вой­ска­ми Чэнь Юй­чэ­на раз­гро­мил си­лы китайской им­пе­рии Цин и про­рвал бло­ка­ду Нан­ки­на ; по­лу­чил ти­тул «Вер­но­го кня­зя» (Чжун-ван).

Вес­ной 1860 года по­втор­но де­бло­ки­ро­вал Нан­кин и со­вер­шил ус­пеш­ный по­ход в провинцию Цзян­су. В 1862 году на­сту­п­ле­ние войск под ко­мандованием Ли Сючэн бы­ло ос­та­нов­ле­но «от­ря­да­ми иностранного ору­жия», ко­то­рые сфор­ми­ро­ва­ли западные дер­жа­вы, сам Ли Сючэн ото­зван из Цзян­су. С 1863 года ру­ко­во­дил опе­ра­ция­ми по сня­тию оче­ред­ной бло­ка­ды Нан­ки­на. По­сле всту­п­ле­ния цин­ских войск в Нан­кин в ию­ле 1864 года с не­боль­шим от­ря­дом вы­рвал­ся из го­ро­да, но вско­ре был схва­чен и чет­вер­то­ван.