ЛИ ХУНЧЖАН

ЛИ ХУНЧЖАН (Ли Цзы­фи) - китайский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Из се­мьи шэнь­ши и круп­ных зем­ле­вла­дель­цев. Вос­пи­тан­ник Цзэн Го­фа­ня. В 1847 году по­лу­чил выс­шую учё­ную сте­пень - цзинь­ши. С 1853 года уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии Тай­пин­ско­го вос­ста­ния 1851-1864 годов . Ор­га­ни­за­тор Ху­ай­ской (Ань­хой­ской) про­винциальной ар­мии, гла­ва Ань­хой­ской во­ен­но-шэнь­ший­ской груп­пи­ров­ки. Один из идео­ло­гов по­ли­ти­ки «са­мо­уси­ле­ния» и «ус­вое­ния за­мор­ских дел», под­дер­жи­вал про­ект пе­ре­во­ору­же­ния ар­мии западным ору­жи­ем и соз­да­ния во­енно-морского фло­та. Ос­но­вал ряд ар­тил­ле­рий­ских и других за­во­дов-ар­се­на­лов.

В 1867 году на­зна­чен на­ме­ст­ни­ком про­вин­ций Ху­бэй и Ху­нань, в 1870 году - провинция Чжи­ли, с это­го же вре­ме­ни фак­ти­че­ски еди­но­лич­но фор­ми­ро­вал внутреннюю по­ли­ти­ку Ки­тая (кон­тро­ли­ро­вал до­хо­ды от морских та­мо­жен и со­ля­ной мо­но­по­лии, ре­шал важ­ней­шие во­про­сы воо­ру­же­ния и снаб­же­ния ар­мии и фло­та, пре­ж­де все­го за­куп­ки ору­жия, бо­е­при­па­сов, тех­ни­ки), а так­же под­дер­жи­вал сно­ше­ния с западными дер­жа­ва­ми. За­ло­жил ос­но­вы Бэй­ян­ской ар­мии и груп­пи­ров­ки Бэй­ян­ских ми­ли­та­ри­стов. В 1895 году уча­ст­во­вал в под­пи­са­нии Си­мо­но­сек­ско­го до­го­во­ра с Япо­ни­ей.

В 1896 году за­клю­чил сек­рет­ное со­гла­ше­ние с Российской им­пе­ри­ей об обо­ро­нительном российско-китайском сою­зе про­тив Япо­нии и о пре­дос­тав­ле­нии Рос­сии кон­цес­сии на строи­тель­ст­во Ки­тай­ско-Вос­точ­ной же­лез­ной до­ро­ги. В 1898 году от­прав­лен в от­став­ку, за­тем на­зна­чен на­ме­ст­ни­ком про­вин­ций Гу­ан­дун и Гу­ан­си. В ка­че­ст­ве гла­вы китайской де­ле­га­ции под­пи­сал «За­клю­чи­тель­ный про­то­кол» 1901 года с дер­жа­ва­ми, по­да­вив­ши­ми дви­же­ние Ихэ­ту­ань.