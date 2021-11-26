КОКУТАЙ
КОКУТАЙ (япон. - государственный организм) - понятие японской философии, идеологии и права.
Означает особую государственную общность, объединяющую императора Японии как первосвященника синто (смотри Синтоизм), японцев как потомков божеств (ками) и физический мир Японских островов как их творение; большое значение в Кокутай имеет культ предков.
Концепция Кокутай окончательно сложилась в XIX веке в традиционалистской школе Мито под воздействием идей кокугаку. Получила развитие в политико-правовой мысли периода Мэйдзи, оказав влияние на Конституцию 1889 года. Окончательно сформулирована в официальных «Основных принципах кокутай» (1937 год), подчёркивающих божественные происхождение и характер государственного строя Японии; после 1945 года исключена из идеологического канона.
Издания:
Основные принципы кокутай (фрагменты) // Синто. Путь японских богов. СПб., 2002. Т. 2: Тексты синто.