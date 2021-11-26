КОККА СИНТО

Кокка Синто (государственный синто) — официальный культ Японской империи в 1868—1945, созданный на основе традиционной религии синто (см. Синтоизм ) и обязательный для всех граждан.

Включал: сакрализацию императорской власти и государственного строя; превращение синто в важнейшую составляющую национальной идеологии; подчинение государству большей части синтоистских храмов, законодательное регулирование и контроль их деятельности, включение духовенства в государственный аппарат. Официально не считался религией и не подпадал под положение Конституции 1889 о свободе вероисповедания. После Второй мировой войны трактовался как националистическая милитаристская идеология, что привело к законодательному отделению синто от государства (15 декабря 1945) и повлияло на послевоенное восприятие синто в целом.

Лит.: Синто — путь японских богов. Т. 1. СПб., 2002.