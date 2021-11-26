КИТАЙСКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1894-1895 ГОДОВ

КИТАЙСКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1894-1895 ГОДОВ - война Японии против Китая с целью подчинения Кореи (Чо­сон), номинально находившейся в вассальной зависимости от китайской династии Цин, и последующего проникновения в Китай.

В 1876, 1882, 1885 годах Япония навязала Корее ряд неравноправных договоров, что позволило ей использовать подавление китайскими войсками корейского Кре­сть­ян­ско­го вос­ста­ния 1893-1894 годов как предлог для военного вмешательства. В ночь на 23.07.1894 года при поддержке японских войск в Сеуле был произведён государственный переворот и сформировано прояпонское правительство, которое обратилось к Токио с просьбой об изгнании из страны китайских войск.

25.07.1894 года японская эскадра нанесла удар по китайскому флоту, началась массовая высадка японских войск на Корейский полуостров. Летом и осенью 1894 года японская армия разбила китайские войска в сражениях под Асаном и Пхеньяном. 17.09.1894 года у устья реки Даянхэ цинский Бэйянский флот потерпел полное поражение. В октябре 1894 года японцы вторглись в Южную Маньчжурию, в ноябре взяли штурмом крепость Люйшунь (Порт-Артур) и захватили Ляодунский полуостров.

В феврале - марте 1895 года японцами были взяты крепость Вэйхайвэй, порт Нючжуан и г. Инкоу, японские войска вышли к Мукдену, захватили архипелаг Пэнхуледао (Пэнху, или Пескадорские острова), что создало условия для оккупации в дальнейшем острова Тайвань. В конце марта Китай обратился к Японии с просьбой о перемирии. 17.04.1895 года был подписан унизительный для Китая Симоносекский договор, по которому Цинская империя отказывалась от сюзеренитета над Кореей, передавала Японии остров Тайвань, архипелаг Пэнхуледао и Ляодунский полуостров, обязалась выплатить кон­три­бу­цию в размере 200 миллионов лянов, а также открыть для японской торговли ряд портов.

Договор предоставлял японскому капиталу право создания в Китае промышленных предприятий и ввоза промышленного оборудования. 23.04.1895 года под давлением России, Германии и Франции Япония отказалась от аннексии Ляодунского полуострова при условии уплаты Китаем дополнительной контрибуции (30 миллионов лянов). Война продемонстрировала военно-техническое превосходство Японии над Китаем, вскрыла отсталость военной организации Китая и непрофессионализм его военачальников. Симоносекский договор положил начало разделу Цинской империи на сферы влияния великих держав.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)