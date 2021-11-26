КАРРЕРА ВЕРДУГО ХОСЕ МИГЕЛЬ

Каррера Вердуго (исп. Carrera y Verdugo), Хосе Мигель (15.10.1785, Сантьяго-де-Чили — 04.09.1821, Мендоса) — герой войны за независимость Чили, глава чилийского государства 1811—1813, затем главнокомандующий (1813).

В январе 1814 г. передал командование Б. О’Хиггинсу в Консепсьоне, по дороге в Сантьяго был пленен испанцами при попустительстве О’Хиггинса. Ему удалось бежать из плена и вернуть себе власть в июле 1814, однако после поражения армии патриотов с остатками войск перешел Кордильеры в Аргентину, где был отстранен от командования Сан-Мартином. Отправился в США, где закупил суда, составившие основу будущего чилийского флота. По возвращении в Аргентину действовал против нового командующего чилийской армией О’Хиггинса, который совместно с аргентинскими войсками в 1817 освободил Чили от испанцев. Сформировал отряд сторонников для свержения диктатуры О’Хиггинса в Чили, но был разбит и пленен в сентябре 1821 в Мендосе по пути в Чили. 4 сентября 1821 расстрелян по приговору трибунала.

Лит.: Линч Дж. Революция в Испанской Америке, 1808—1826. М., 1979; Щелчков А. А. Война за независимость Чили. М., 2010.