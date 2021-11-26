КАРО ТОВАР МИГЕЛЬ АНТОНИО

Каро Товар (исп. Caro Tobar), Мигель Антонио (10.11.1845, Богота — 05.08.1909, Богота) — колумбийский политический деятель, общественный мыслитель, писатель, поэт.

Был идейным вдохновителем так называемой эпохи Возрождения, начатой с избранием президентом Рафаэля Нуньеса и состоявшей в возврате к принципам централизованного государства, восстановлении исключительного положения Католической церкви и церковных привилегий, передаче церкви народного просвещения. Был одним из авторов и идеологов конституции 1886, обеспечившей доминирование консервативной партии, в которой возглавлял социал-христианское течение. Будучи вице-президентом, после ухода по болезни с поста президента Р. Нуньеса в 1894 исполнял функции президента до 1898. Осуществлял политику преследования либералов, что привело к гражданской войне (1894—1895). Был блестящим публицистом, литературоведом, переводил на испанский римских авторов, был избран в Королевскую академию испанского языка.

Лит.: Гонионский С. А. Колумбия. Историко-этнографические очерки. М., 1973; История Латинской Америки в мировой исторической и общественной мысли XVI—XIX вв. М., 2010.