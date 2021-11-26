КАН ЮВЭЙ
КАН ЮВЭЙ - китайский мыслитель, учёный, государственный и общественный деятель, лидер реформаторского движения в Китае на рубеже XIX-XX веков.
Из семьи мелкопоместного шэньши. Получил классическое конфуцианское образование. С 19 лет учился у Чжу Цыци, известного знатока неоконфуцианства и сторонника школы Лу Цзююаня - Ван Янмина (луван-сюэпай). Изучение классического конфуцианства и неоконфуцианства сочетал с глубоким интересом к буддизму и западным естественным наукам. В 1879 году посетил Гонконг. В 1882 и 1888 годах пытался сдать экзамен на вторую учёную степень цзюй жэнь. В 1884-1885 годах написал основные разделы «Книги о Великом единении» («Да тун шу») - своего главного труда, содержащего идеи конфуцианизированной социальной утопии. В 1888 году, будучи вольнослушателем столичной академии Гоцзыцзянь, направил первый (не достигший адресата) меморандум императора Гуансюю (смотрите Цзай Тянь), содержавший предложение провести социальные реформы и перейти к парламентаризму.
В 1889 году возвратился в провинцию Гуандун. В 1891 году в Гуанчжоу (Кантоне) открыл частную школу «Чансин», в которой наряду с конфуцианскими дисциплинами ввёл преподавание буддизма, даосизма, западных естественных и гуманитарных наук, бросив тем самым вызов официальной китайской системе образования. В том же году издал книгу «Исследование поддельных канонов синьского учения» («Синь сюэ вэй цзин као»), в которой выступил против «школы канонов в древних знаках» (гу вэнь цзин сюэ) и её ведущего представителя Лю Синя (I век до н. э. - I век н. э.) в поддержку «школы канонов в современных знаках» (цзинь вэнь цзин сюэ) [основоположник Дун Чжуншу (II век до н. э.)], опиравшейся на конфуцианские каноны, написанные реформированной иероглификой.
Кан Ювэй доказывал, что Конфуций был не пересказчиком взглядов древних «святомудрых», а оригинальным социальным философом и основоположником новой религии, т. е. не просто мудрецом, но и святым, «некоронованным царём» (су ван), установившим «святомудрый закон изменения правления» (гай чжи чжи шэн фа), что нашло отражение в канонах, написанных «новыми знаками». В своём следующем труде «Исследование [учения] Конфуция об изменении правления» («Кун-цзы гай чжи као», 1892 год) Кан Ювэй попытался реконструировать «подлинное» конфуцианство, представив его как протореформаторство. В 1893 году получил вторую учёную степень цзюй жэнь.
В 1895 году, прибыв в Пекин для сдачи экзаменов на высшую степень цзинь ши, возглавил движение цзюй жэней за проведение реформ (спровоцировано поражением страны в китайско-японской войне 1894-1895 годов). Вместе со своими учениками Лян Цичао и Май Мэнхуа написал меморандум императору, направленный против ратификации кабального Симоносекского договора 1895 года. Меморандум содержал также предложения об активном привлечении на службу китайских эмигрантов, переносе столицы из Пекина в более древний Сиань, выпуске государственным банком бумажных денег, чеканке разменной монеты, создании государственной почтовой системы, превращении конфуцианства в полноценную общегосударственную религию и создании при императоре выборного совещательного органа. Получив степень цзинь ши и став делопроизводителем в Приказе общественных работ в Пекине, Кан Ювэй в августе 1895 года основал политический клуб «Общество науки об усилении [государства]» (Цянсюэхой), открывший свои филиалы в основных провинциальных центрах и имевший свой печатный орган «Цянсюэбао». Однако в том же году деятельность клуба была запрещена, Кан Ювэй вернулся к педагогической работе.
В апреле 1898 года он возобновил свою политическую активность, основав в столице Гуандунское научное общество (Юэсюэхой), а позднее - всекитайское Общество защиты государства (Баогохой). Отстаивая тезис «Изменение - это Путь (дао) неба», Кан Ювэй рекомендовал повторить опыт японской революции Мэйдзи (1867-1868 годы) и реформ российского императора Петра I. Свои предложения оформил в виде отдельного произведения - «Направленная вверх предварительная записка об административных реформах Российского [царя] Петра Великого» («Цзинь-чэн Элосы Да Бидэ бянь чжэн цзи сюй»). Среди разрабатывавшихся Кан Ювэем грандиозных проектов переустройства Срединной империи был план переселения китайцев в Бразилию для основания ими там Нового Китая. Сторонникам реформ удалось организовать в июне 1898 года аудиенцию Кан Ювэю у императора и заручиться его согласием на привлечение группы реформаторов к государственному управлению. В том же году Кан Ювэй был назначен прикомандированным секретарём Главного управления иностранных дел с правом непосредственного доклада императору.
Указ «Об установлении основной линии государственной [политики]» («Мин дин го ши») ознаменовал начало «Ста дней реформ» (11.06-21.09.1898 года), в ходе которых была предпринята попытка отменить традиционную систему экзаменов на учёные степени, создать университет в Пекине и учебные заведения западного образца в провинции, установить практику принятия государственного бюджета, модернизировать армию, флот, административную систему и др. Конец реформаторской деятельности Кан Ювэя и его сторонников положил дворцовый переворот, организованный ультраконсервативной группировкой во главе с вдовствующей императрицей Цыси, узурпировавшей власть. Кан Ювэй был вынужден покинуть страну, в течение 16 лет находился в эмиграции, странствуя по миру. Продолжая возлагать надежды на Гуансюя, Кан Ювэй в Канаде в 1899 году основал Союз защиты императора (Баохуанхой). После Синьхайской революции выступал за восстановление монархии на конституционной основе. В 1915 году предложил превратить конфуцианство в государственную религию Китая. В 1917 и 1924 годах поддержал попытки сторонников Цинской династии добиться её реставрации. В конце жизни отошёл от политической деятельности и стремился отрешиться от мира в «небесном странствии» (тянь ю).
Сочинения:
Ta t’ung shu / Tr. by L. G. Thompson. L., 1958;
Избранные произведения прогрессивных китайских мыслителей нового времени (1840–1898). М., 1961;
Цюань цзи. Шанхай, 1987. Т. 1–9 (на кит. яз.); Во ши. Нанкин, 1999 (на кит. яз.)
Иллюстрация:
Архив БРЭ.