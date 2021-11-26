КАН ЮВЭЙ

КАН ЮВЭЙ - китайский мыслитель, учёный, государственный и общественный деятель, лидер реформаторского движения в Китае на рубеже XIX-XX веков.

Из се­мьи мел­ко­по­ме­ст­но­го шэнь­ши. По­лу­чил клас­сическое кон­фу­ци­ан­ское об­ра­зо­ва­ние. С 19 лет учил­ся у Чжу Цы­ци, из­вест­но­го зна­то­ка не­окон­фу­ци­ан­ст­ва и сто­рон­ни­ка шко­лы Лу Цзюю­аня - Ван Ян­ми­на (лу­ван-сю­эпай). Изу­че­ние клас­сического кон­фу­ци­ан­ст­ва и не­окон­фу­ци­ан­ст­ва со­че­тал с глу­бо­ким ин­те­ре­сом к буд­диз­му и западным ес­тественным нау­кам. В 1879 году по­се­тил Гон­конг. В 1882 и 1888 годах пы­тал­ся сдать эк­за­мен на вто­рую учё­ную сте­пень цзюй жэнь. В 1884-1885 годах на­пи­сал основные раз­де­лы «Кни­ги о Ве­ли­ком еди­не­нии» («Да тун шу») - сво­его главного тру­да, со­дер­жа­ще­го идеи кон­фу­циа­ни­зи­ро­ван­ной со­ци­аль­ной уто­пии. В 1888 году, бу­ду­чи воль­но­слу­ша­те­лем сто­лич­ной ака­де­мии Гоц­зыц­зянь, на­пра­вил пер­вый (не дос­тиг­ший ад­ре­са­та) ме­мо­ран­дум императора Гу­ан­сюю (смотрите Цзай Тянь), со­дер­жав­ший пред­ло­же­ние про­вес­ти со­ци­аль­ные ре­фор­мы и пе­рей­ти к пар­ла­мен­та­риз­му.

В 1889 году воз­вра­тил­ся в провинцию Гу­ан­дун. В 1891 году в Гу­ан­чжоу (Кан­то­не) от­крыл ча­ст­ную шко­лу «Чан­син», в ко­то­рой на­ря­ду с кон­фу­ци­ан­ски­ми дис­ци­п­ли­на­ми ввёл пре­по­да­ва­ние буд­диз­ма, дао­сиз­ма, западных ес­те­ст­вен­ных и гу­ма­ни­тар­ных на­ук, бро­сив тем са­мым вы­зов официальной китайской сис­те­ме об­ра­зо­ва­ния. В том же го­ду из­дал книгу «Ис­сле­до­ва­ние под­дель­ных ка­но­нов синь­ско­го уче­ния» («Синь сюэ вэй цзин као»), в ко­то­рой вы­сту­пил про­тив «шко­лы ка­но­нов в древ­них зна­ках» (гу вэнь цзин сюэ) и её ве­ду­ще­го пред­ста­ви­те­ля Лю Си­ня (I век до н. э. - I век н. э.) в под­держ­ку «шко­лы ка­но­нов в со­вре­мен­ных зна­ках» (цзинь вэнь цзин сюэ) [ос­но­во­по­лож­ник Дун Чжун­шу (II век до н. э.)], опи­рав­шей­ся на кон­фу­ци­ан­ские ка­но­ны, на­пи­сан­ные ре­фор­ми­ро­ван­ной ие­рог­ли­фи­кой.

Кан Ювэй до­ка­зы­вал, что Кон­фу­ций был не пе­ре­сказ­чи­ком взгля­дов древ­них «свя­то­муд­рых», а ори­ги­наль­ным со­ци­аль­ным фи­ло­со­фом и ос­но­во­по­лож­ни­ком но­вой ре­ли­гии, т. е. не про­сто муд­ре­цом, но и свя­тым, «не­ко­ро­но­ван­ным ца­рём» (су ван), ус­та­но­вив­шим «свя­то­муд­рый за­кон из­ме­не­ния прав­ле­ния» (гай чжи чжи шэн фа), что на­шло от­раже­ние в ка­но­нах, на­пи­сан­ных «но­вы­ми зна­ка­ми». В сво­ём сле­дую­щем тру­де «Ис­сле­до­ва­ние [уче­ния] Кон­фу­ция об из­ме­не­нии прав­ле­ния» («Кун-цзы гай чжи као», 1892 год) Кан Ювэй по­пы­тал­ся ре­кон­ст­руи­ро­вать «под­лин­ное» кон­фу­ци­ан­ст­во, пред­ста­вив его как про­то­ре­фор­ма­тор­ст­во. В 1893 году по­лу­чил вто­рую учё­ную сте­пень цзюй жэнь.

В 1895 году, при­быв в Пе­кин для сда­чи эк­за­ме­нов на выс­шую сте­пень цзинь ши, воз­гла­вил дви­же­ние цзюй жэ­ней за про­ве­де­ние ре­форм (спро­во­ци­ро­ва­но по­ра­же­ни­ем стра­ны в ки­тай­ско-япон­ской вой­не 1894-1895 годов). Вме­сте со свои­ми уче­ни­ка­ми Лян Ци­чао и Май Мэнхуа на­пи­сал мемо­ран­дум им­пе­ра­то­ру, на­прав­лен­ный про­тив ра­ти­фи­ка­ции ка­баль­но­го Си­мо­но­сек­ско­го до­го­во­ра 1895 года. Ме­мо­ран­дум со­дер­жал так­же пред­ло­же­ния об ак­тив­ном при­вле­че­нии на служ­бу китайских эмиг­ран­тов, пе­ре­но­се сто­ли­цы из Пе­ки­на в бо­лее древ­ний Си­ань, вы­пус­ке государственным бан­ком бу­маж­ных де­нег, че­кан­ке раз­мен­ной мо­не­ты, соз­да­нии государственной поч­то­вой сис­те­мы, пре­вра­ще­нии кон­фу­ци­ан­ст­ва в пол­но­цен­ную об­ще­го­су­дарственную ре­ли­гию и со­з­да­нии при им­пе­ра­то­ре вы­бор­но­го со­ве­щательного ор­га­на. По­лу­чив сте­пень цзинь ши и став де­ло­про­из­во­ди­те­лем в При­ка­зе об­щественных ра­бот в Пе­ки­не, Кан Ювэй в августе 1895 года ос­но­вал по­ли­тический клуб «Общество нау­ки об уси­ле­нии [государства]» (Цян­сю­эхой), от­крыв­ший свои фи­лиа­лы в основных про­винциальных цен­трах и имев­ший свой пе­чат­ный ор­ган «Цян­сю­эбао». Од­на­ко в том же го­ду дея­тель­ность клу­ба бы­ла за­пре­ще­на, Кан Ювэй вер­нул­ся к пе­да­го­гической ра­бо­те.

В апреле 1898 года он во­зоб­но­вил свою по­литическую ак­тив­ность, ос­но­вав в сто­ли­це Гу­ан­дун­ское на­учное общество (Юэсю­эхой), а позд­нее - все­ки­тай­ское Общество за­щи­ты го­су­дар­ст­ва (Бао­го­хой). От­стаи­вая те­зис «Из­ме­не­ние - это Путь (дао) не­ба», Кан Ювэй ре­комен­до­вал по­вто­рить опыт японской ре­во­лю­ции Мэйд­зи (1867-1868 годы) и ре­форм российского императора Пет­ра I. Свои пред­ло­же­ния офор­мил в ви­де отдельного про­из­ве­де­ния - «На­прав­лен­ная вверх пред­ва­ри­тель­ная за­пис­ка об ад­ми­ни­ст­ра­тив­ных ре­фор­мах Рос­сий­ско­го [ца­ря] Пет­ра Ве­ли­ко­го» («Цзинь-чэн Эло­сы Да Би­дэ бянь чжэн цзи сюй»). Сре­ди раз­ра­ба­ты­вав­ших­ся Кан Ювэем гран­ди­оз­ных про­ек­тов пе­ре­уст­рой­ст­ва Сре­дин­ной им­пе­рии был план пе­ре­се­ле­ния ки­тай­цев в Бра­зи­лию для ос­но­ва­ния ими там Но­во­го Ки­тая. Сто­рон­ни­кам ре­форм уда­лось ор­га­ни­зо­вать в ию­не 1898 года ау­ди­ен­цию Кан Ювэю у им­пе­ра­то­ра и за­ру­чить­ся его со­гла­си­ем на при­вле­че­ние груп­пы ре­фор­ма­то­ров к государственному управ­ле­нию. В том же го­ду Кан Ювэй был на­зна­чен при­ко­ман­ди­ро­ван­ным сек­ре­та­рём Главного управ­ле­ния иностранных дел с пра­вом не­по­сред­ст­вен­но­го док­ла­да им­пе­ра­то­ру.

Указ «Об ус­та­нов­ле­нии ос­нов­ной ли­нии государственной [по­ли­ти­ки]» («Мин дин го ши») оз­на­ме­но­вал на­ча­ло «Ста дней ре­форм» (11.06-21.09.1898 года), в хо­де ко­то­рых бы­ла пред­при­ня­та по­пыт­ка от­ме­нить тра­диционную сис­те­му эк­за­ме­нов на учё­ные сте­пе­ни, соз­дать уни­вер­си­тет в Пе­ки­не и учеб­ные за­ве­де­ния западного об­раз­ца в про­вин­ции, ус­та­но­вить прак­ти­ку при­ня­тия государственного бюд­же­та, мо­дер­ни­зи­ро­вать ар­мию, флот, административную сис­те­му и др. Ко­нец ре­фор­ма­тор­ской дея­тель­но­сти Кан Ювэя и его сто­рон­ни­ков по­ло­жил двор­цо­вый пе­ре­во­рот, ор­га­ни­зо­ван­ный ульт­ра­кон­сер­ва­тив­ной груп­пи­ров­кой во гла­ве с вдов­ст­вую­щей императрицей Цы­си, узур­пи­ро­вав­шей власть. Кан Ювэй был вы­ну­ж­ден по­ки­нуть стра­ну, в те­че­ние 16 лет на­хо­дил­ся в эмиг­ра­ции, стран­ст­вуя по ми­ру. Про­дол­жая воз­ла­гать на­де­ж­ды на Гу­ан­сюя, Кан Ювэй в Ка­на­де в 1899 году ос­но­вал Со­юз за­щи­ты им­пе­ра­то­ра (Баоху­ан­хой). По­сле Синь­хай­ской ре­во­лю­ции вы­сту­пал за вос­ста­нов­ле­ние мо­нар­хии на кон­сти­туционной ос­но­ве. В 1915 году пред­ло­жил пре­вра­тить кон­фу­ци­ан­ст­во в государственную ре­ли­гию Ки­тая. В 1917 и 1924 годах под­дер­жал по­пыт­ки сто­рон­ни­ков Цин­ской ди­на­стии до­бить­ся её рес­тав­ра­ции. В кон­це жиз­ни ото­шёл от по­ли­тической дея­тель­но­сти и стре­мил­ся от­ре­шить­ся от ми­ра в «не­бес­ном стран­ст­вии» (тянь ю).

Сочинения:

Ta t’ung shu / Tr. by L. G. Thompson. L., 1958;

Из­бран­ные про­из­ве­де­ния про­грес­сив­ных ки­тай­ских мыс­ли­те­лей но­во­го вре­ме­ни (1840–1898). М., 1961;

Цю­ань цзи. Шан­хай, 1987. Т. 1–9 (на кит. яз.); Во ши. Нан­кин, 1999 (на кит. яз.)

Иллюстрация:

Архив БРЭ.