КАЦУРА ТАРО

Кацура, Таро (04.01.1848, Хаги (ныне в преф. Ямагути) — 10.10.1913, Токио) — японский государственный, политический и военный деятель.

Князь (1911). Генерал (1898). Из семьи самурая. В 1867—1868 — участник гражданской войны на стороне императора. Получил военное образование в Германии (1870—1873). Служил на командных и штабных должностях, военный атташе в Берлине (1875—1878, 1884—1885). Один из инициаторов и участников реорганизации армии по германскому образцу, включая создание генерального штаба, подчиненного непосредственно императору. Генерал-губернатор Тайваня (1896). Военный министр в кабинетах Х. Ито , С. Окума , А. Ямагата (12 января 1898 — 23 декабря 1900).

Трижды премьер-министр (2 июня 1901 — 7 января 1906, 14 июля 1908 — 30 августа 1911, 21 декабря 1912 — 20 февраля 1913), по совместительству министр внутренних дел (22 октября 1903 — 20 февраля 1904), министр финансов (14 июля 1908 — 30 августа 1911), министр иностранных дел (21 декабря 1912 — 29 января 1913). Проводил политику военной, политической и экономической экспансии в Азии. Заключил Англо-японский союз 1902, стремился координировать политику с США (Кацура—Тафта соглашение), осуществил аннексию Кореи. После Русско-японской войны 1904—1905 выступал за сотрудничество с Россией, которую в 1912 посетил с неофициальным визитом. Один из основоположников японской колониальной политики, основатель (1900) и первый глава Тайваньской (с 1907 Восточноазиатской) ассоциации и ее Высшей школы (ныне университет Такусёку). Член Палаты пэров (1911—1913). Гэнро (с 13 августа 1912). Лорд-хранитель печати (21 августа — 21 декабря 1912). Первый глава партии Риккэн досикай (1913).

Лит.: Lone S. Army, Empire, and Politics in Meiji Japan: The Three Careers of General Katsura Taro. London, 2000; Кацура Таро, Гото Симпэй и Россия. 1907—1929. Сборник документов. М., 2005.