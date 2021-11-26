ИЗЗЕТ МОЛЛА

ИЗЗЕТ МОЛЛА - турецкий поэт, общественный деятель.

Мул­ла , раз­де­лял идеи су­физ­ма. Был отправлен в ссылку в 1828 году за про­тест про­тив вой­ны с Рос­си­ей.

Один из по­след­них пред­ста­ви­те­лей клас­сической ос­ман­ской по­эзии, ав­тор га­зе­лей и ка­сыд, со­б­ран­ных в ди­ва­ны: «Раз­мыш­ле­ния о вес­не» («Bahar-i efkâr»), «Осень» («Hazan-i asar»). Боль­шой ин­те­рес пред­став­ля­ет сочинение «Стра­да­ния в Ке­ша­не» («Mihnet-i Keșan»), со­еди­няю­щее в се­бе различные по­этические и про­заические жан­ры и стоя­щее у ис­то­ков турецкого ро­ма­на.

Твор­че­ст­во Иззет Молла - сви­де­тель­ст­во по­сте­пен­но­го пе­ре­хо­да турецкой сло­вес­но­сти от средневековых ка­но­нов к тра­ди­ци­ям Но­во­го вре­ме­ни.