В закладки
ИЗЗЕТ МОЛЛА
ИЗЗЕТ МОЛЛА - турецкий поэт, общественный деятель.
Мулла, разделял идеи суфизма. Был отправлен в ссылку в 1828 году за протест против войны с Россией.
Один из последних представителей классической османской поэзии, автор газелей и касыд, собранных в диваны: «Размышления о весне» («Bahar-i efkâr»), «Осень» («Hazan-i asar»). Большой интерес представляет сочинение «Страдания в Кешане» («Mihnet-i Keșan»), соединяющее в себе различные поэтические и прозаические жанры и стоящее у истоков турецкого романа.
Творчество Иззет Молла - свидетельство постепенного перехода турецкой словесности от средневековых канонов к традициям Нового времени.
246
Мне нравится
Надо подумать
Тема для дискуссии
Это неожиданно!
Материал – огонь!
Мне не нравится