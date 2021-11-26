ИТО ХИРОБУМИ

ИТО ХИРОБУМИ - японский государственный и политический деятель эпохи Мэйдзи.

Вы­хо­дец из кре­сть­ян­ской се­мьи. Отец Ито Хиробуми был усы­нов­лён са­му­ра­ем низ­ко­го ран­га княжества Тё­сю (ны­не пре­фек­ту­ра Яма­гу­ти) Ито. Учил­ся в городе Эдо (ны­не То­кио) и Ве­ли­ко­бри­та­нии.

Уча­ст­во­вал в борь­бе за свер­же­ние сё­гу­на­та То­ку­га­ва и в рес­тав­ра­ции Мэйд­зи (смотри Мэйд­зи исин). С 1868 года со­вет­ник пра­ви­тель­ст­ва по иностранным де­лам. С 1871 года ди­рек­тор на­ло­го­во­го департамента; в со­ста­ве ди­пло­ма­тической мис­сии Ива­ку­ра То­мо­ми по­се­тил Ев­ро­пу и США. С 1873 года министр об­щественных ра­бот, за­тем министр внутренних дел.

В 1876 году со­дей­ст­во­вал за­клю­че­нию не­рав­но­прав­но­го япо­но-корейского до­го­во­ра. В 1882 году был од­ним из соз­да­те­лей кон­сер­ва­тив­ной про­пра­ви­тель­ст­вен­ной Кон­сти­туционной им­пе­ра­тор­ской пар­тии (Рик­кэн тэй­сэй­то), при­зван­ной про­ти­во­дей­ст­во­вать рос­ту влия­ния не­за­ви­си­мых по­ли­тических ор­га­ни­за­ций.

В 1884 году по ини­циа­ти­ве Ито Хиробуми был из­дан указ им­пе­ра­то­ра о вве­де­нии ари­сто­кра­тических ти­ту­лов в Япо­нии (Ито Хиробуми был при­сво­ен граф­ский ти­тул).

Гиб­кий, но дос­та­точ­но от­кро­вен­ный и бес­ко­ры­ст­ный по­ли­тик, Ито Хиробуми поль­зо­вал­ся пол­ным до­ве­ри­ем им­пе­ра­то­ра. В 1885-1888 годах пре­мьер-министр (пер­вый в японской ис­то­рии), с 1888 года гла­ва Тай­но­го со­ве­та, за­ни­мал­ся раз­ра­бот­кой пер­вой кон­сти­ту­ции Япо­нии (при­ня­та в 1889 году).

С 1892 года один из по­жиз­нен­ных со­вет­ни­ков им­пе­ра­то­ра (смотри Гэн­ро ). В 1892-1896, 1898 и 1900-1901 годах вновь за­ни­мал пост пре­мьер-ми­ни­ст­ра. Был фак­ти­чес­ким ру­ко­во­ди­те­лем пар­тии вла­сти - Рик­кэн сэйю­кай. В 1905 году воз­гла­вил мис­сию в Се­ул для оформ­ле­ния японского про­тек­то­ра­та над Ко­ре­ей. В 1906-1909 годах ге­не­раль­ный ре­зи­дент (генерал-гу­бер­на­тор) Ко­реи. Убит корейским на­цио­на­ли­стом.