ИТО ХИРОБУМИ
ИТО ХИРОБУМИ - японский государственный и политический деятель эпохи Мэйдзи.
Выходец из крестьянской семьи. Отец Ито Хиробуми был усыновлён самураем низкого ранга княжества Тёсю (ныне префектура Ямагути) Ито. Учился в городе Эдо (ныне Токио) и Великобритании.
Участвовал в борьбе за свержение сёгуната Токугава и в реставрации Мэйдзи (смотри Мэйдзи исин). С 1868 года советник правительства по иностранным делам. С 1871 года директор налогового департамента; в составе дипломатической миссии Ивакура Томоми посетил Европу и США. С 1873 года министр общественных работ, затем министр внутренних дел.
В 1876 году содействовал заключению неравноправного японо-корейского договора. В 1882 году был одним из создателей консервативной проправительственной Конституционной императорской партии (Риккэн тэйсэйто), призванной противодействовать росту влияния независимых политических организаций.
В 1884 году по инициативе Ито Хиробуми был издан указ императора о введении аристократических титулов в Японии (Ито Хиробуми был присвоен графский титул).
Гибкий, но достаточно откровенный и бескорыстный политик, Ито Хиробуми пользовался полным доверием императора. В 1885-1888 годах премьер-министр (первый в японской истории), с 1888 года глава Тайного совета, занимался разработкой первой конституции Японии (принята в 1889 году).
С 1892 года один из пожизненных советников императора (смотри Гэнро). В 1892-1896, 1898 и 1900-1901 годах вновь занимал пост премьер-министра. Был фактическим руководителем партии власти - Риккэн сэйюкай. В 1905 году возглавил миссию в Сеул для оформления японского протектората над Кореей. В 1906-1909 годах генеральный резидент (генерал-губернатор) Кореи. Убит корейским националистом.