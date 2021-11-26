ИИ НАОСУКЭ
ИИ НАОСУКЭ- японский государственный деятель.
Незаконнорождённый 14-й сын главы княжества Хиконе (ныне префектура Сига). Не имея перспектив наследовать отцу, вёл уединённую жизнь в родовом поместье, позднее в буддийском монастыре (смотрите Буддизм). Однако в связи со смертью старшего брата и утратой другими братьями права наследования в 1850 году возглавил княжество.
Активный сторонник реформирования системы сёгуната. Способствовал восхождению на престол Иэмоти (Ёситоми) Токугава (1858-1866 годы). В 1858-1860 годах, занимая должность тайро (первого министра, регента), был главой бакуфу. Безжалостно подавлял оппозицию. В 1858 году подписал неравноправные договоры с США и европейскими странами (смотрите Ансэйские договоры). Убит самураями мятежного княжества Мито.