ИИ НАОСУКЭ

ИИ НАОСУКЭ- японский государственный деятель.

Не­за­кон­но­ро­ж­дён­ный 14-й сын гла­вы княжества Хи­ко­не (ны­не пре­фек­ту­ра Си­га). Не имея пер­спек­тив на­сле­до­вать от­цу, вёл уе­ди­нён­ную жизнь в ро­до­вом по­ме­стье, позд­нее в буд­дий­ском мо­на­сты­ре (смотрите Буддизм ). Од­на­ко в свя­зи со смер­тью стар­ше­го бра­та и ут­ра­той другими бра­тья­ми пра­ва на­сле­до­ва­ния в 1850 году воз­гла­вил кня­же­ст­во.

Ак­тив­ный сто­рон­ник ре­фор­ми­ро­ва­ния сис­те­мы сё­гу­на­та. Спо­соб­ст­во­вал вос­хо­ж­де­нию на пре­стол Иэмо­ти (Ёси­то­ми) То­ку­га­ва (1858-1866 годы). В 1858-1860 годах, за­ни­мая долж­ность тай­ро (пер­во­го ми­ни­ст­ра, ре­ген­та), был гла­вой ба­ку­фу. Без­жа­ло­ст­но по­дав­лял оп­по­зи­цию. В 1858 году под­пи­сал не­рав­но­прав­ные до­го­во­ры с США и ев­ропейскими стра­на­ми (смотрите Ан­сэй­ские до­го­во­ры). Убит са­му­рая­ми мя­теж­но­го княжества Ми­то.