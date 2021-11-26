ИХЭТУАНЬ

ИХЭТУАНЬ - мас­со­вое воо­руженное вы­сту­п­ле­ние кре­сть­ян и городских ни­зов Восточного, Северного и Северо-Восточного Ки­тая в 1899-1901 годах, направ­лен­ное про­тив иностранного за­си­лья.

Ини­циа­то­ром вос­ста­ния бы­ло тай­ное общество Ихэ­цю­ань; его пов­станческие от­ря­ды име­но­ва­лись ихэ­туа­ни (от­ря­ды спра­вед­ли­во­сти и со­гла­сия - от­сю­да название вос­ста­ния). По­сколь­ку в наз­ва­ние об­щест­ва вхо­дил ие­рог­лиф «цю­ань» (ку­лак), на За­па­де вос­ста­ние на­зы­ва­ли «бок­сёр­ским». Цен­тром Ихэтуань ста­ли провинция Шань­дун, пе­ре­жи­вав­шая в 1898-1899 годах тя­жё­лые сти­хий­ные бед­ст­вия и яв­ляв­шая­ся од­ним из главных объ­ек­тов запасов экс­пан­сии, и сто­лич­ная провинция Чжи­ли.

Вос­став­шие уби­ва­ли ино­стран­цев и ки­тай­цев, при­няв­ших хри­сти­ан­ст­во, раз­ру­ша­ли железнодорожные и те­ле­граф­ные ли­нии, унич­то­жа­ли промышленное обо­ру­до­ва­ние, гро­ми­ли ма­га­зи­ны и бан­ки. Вой­ска пра­вя­щей маньчжурской ди­на­стии Цин не смог­ли дать от­пор по­встан­цам, что бы­ло от­час­ти обу­слов­ле­но не­по­сле­до­ва­тель­ны­ми и про­ти­во­ре­чи­вы­ми рас­по­ря­же­ния­ми пра­ви­тель­ст­ва, сре­ди чле­нов ко­то­ро­го бы­ли сто­рон­ни­ки идеи ис­поль­зо­ва­ния ихэ­туа­ней для из­гна­ния ино­стран­цев из Ки­тая. Вла­сти всту­пи­ли в пе­ре­го­во­ры с ли­де­ра­ми вос­став­ших - Ли Лай­чжу­ном, Чжан Дэ­чэ­ном и др.

13-14 июня 1900 года ихэ­туа­ни при под­держ­ке пра­ви­тельственных войск во­шли в Пе­кин и на­ча­ли оса­ду по­соль­ско­го квар­та­ла, во вре­мя ко­то­рой был убит германский по­сол К. фон Кет­те­лер. 10 июня 1900 года сфор­ми­ро­ван­ный в Тан­гу 2-ты­сяч­ный свод­ный анг­ло-амерериканский от­ряд под ко­мандованием ви­це-адмирала Э. Сей­му­ра пред­при­нял по­пыт­ку про­рвать­ся в Пе­кин, но был вы­ну­ж­ден от­сту­пить. 17 июня 1900 года американские и российские час­ти за­ня­ли фор­ты Та­ку (Да­гу). 21 июня 1900 года цин­ское пра­ви­тель­ст­во объ­я­ви­ло вой­ну Япо­нии, Рос­сии, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции, США, Гер­ма­нии, Ита­лии и Ав­ст­ро-Венг­рии.

14 июля 1900 года экс­пе­диционные вой­ска Рос­сии, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции, США и Япо­нии за­ня­ли Тянь­цзинь, где был сфор­ми­ро­ван 54-ты­сяч­ный объ­е­ди­нён­ный кор­пус вось­ми дер­жав (Япо­нии, Рос­сии, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции, США, Гер­ма­нии, Ита­лии и Ав­ст­ро-Венг­рии), ко­ман­до­ва­ние ко­то­рым воз­ла­га­лось на генерала-фельдмаршала А. фон Валь­дер­зее. 4 августа 1900 года кор­пус на­чал на­сту­п­ле­ние на Пе­кин, пре­одо­ле­вая со­про­тив­ле­ние пло­хо воо­ру­жён­ных пра­ви­тельственных войск (около 70 тысяч) и ихэ­туа­ней (50-100 тысяч). 14 августа 1900 года со­юз­ные вой­ска во­шли в Пе­кин и сня­ли оса­ду с по­соль­ско­го квар­та­ла, цин­ское пра­ви­тель­ст­во бе­жа­ло в Западный Ки­тай. Во II половине 1900 - 1901 годах час­ти экс­пе­диционного кор­пу­са пред­при­ни­ма­ли ка­ра­тель­ные рей­ды про­тив пов­стан­цев; вы­сту­п­ле­ния, на­чав­шие­ся во II половине 1900 года в Центральном и Южном Ки­тае, бы­ли по­дав­ле­ны ме­ст­ны­ми вла­стя­ми; в Мань­чжу­рии дей­ст­во­ва­ли российские вой­ска.

В 1901 году вос­ста­ние бы­ло в основном раз­гром­ле­но (по­след­ние от­ря­ды их­э­туа­ней раз­би­ты в 1902 году). Китайское пра­ви­тель­ст­во под­пи­са­ло с го­су­дар­ст­ва­ми, на­пра­вив­ши­ми в Ки­тай экс­пе­диционные си­лы, «За­клю­чи­тель­ный про­то­кол» 1901 года, ко­то­рый ещё силь­нее ог­ра­ни­чил су­ве­ре­ни­тет Ки­тая и обя­зал его вы­пла­тить кон­три­бу­цию в раз­ме­ре 450 миллионов ля­нов из рас­чё­та 4% го­до­вых (все­го около 1 миллиардов ля­нов к 1939 году).

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