ГОХУА

ГОХУА (китайский - национальная жи­во­пись ) (чжунгохуа), китайская традиционная живопись минеральными и растительными водяными красками и тушью на шёлковых и бумажных свитках, веерах, экранах, альбомных листах.

Термин «гохуа» возник на рубеже XIX-XX веков как противопоставление юхуа - «масляной (или сиянхуа - западной) живописи», отличающейся приёмами и методами исполнения, привнесёнными из Европы. Произведениям гохуа, основанным на соединении живописной и графической тех­ни­ки , с включением в композицию каллиграфической надписи, свойственны философская глубина, поэтичность, тонкое чувство природы, тяга к вечным темам бытия. Художники гохуа используют выработанные с древности приёмы, в том числе повышение роли нейтрального фона, что в сочетании с разомкнутой композицией создаёт ощущение неограниченного пространства, применение рассеянной перспективы (взгляд на мир с птичьего полёта), варьирование творческих манер гун-би и сё-и. Характерна приверженность традиционным жанрам: жэнь-ухуа (люди), шань-шуй (горы-воды), хуа-няо (цветы-птицы). В конце XIX - начале XX века Жэнь Бонянь, У Чанши и др. создают произведения, в целом сохраняющие средневековую специфику, но отличающиеся более живым и открытым взглядом на мир. С середины XX века в гохуа наметились два направления - традиционное, но с привнесением ярких индивидуальных черт, значительным расширением тематики (Ци Байши, Пань Тяньшоу, Ли Кэжань, Фу Баоши), и синтезирующее, объединяющее ассоциативный язык китайской живописи с европейскими приёмами светотеневой моделировки объёма, линейной перспективы (Сюй Бэйхун и др.). К концу XX века среди множества новых направлений гохуа ведущим остаётся традиционное.

Иллюстрации:

Гохуа. Ци Бай­ши. «Цве­ты»;

Гохуа. Сюй Бэй­хун. «Ло­ша­ди». 1953. Му­зей за­пад­но­го и во­сточ­но­го ис­кус­ст­ва (Ки­ев).

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