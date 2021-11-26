АНГЛО-КИТАЙСКАЯ ВОЙНА 1840‒1842

Конфликт между Великобританией и Китаем , возникший в результате попыток императора Даогуана и китайских чиновников прекратить ввоз опиума в Китай.

(Первая «опиумная» война). В 1838 на пост Высочайше уполномоченного эмиссара по борьбе с опиумной контрабандой в провинции Гуандун для расследования и принятия мер по вопросу импорта опиума был назначен Линь Цзэсюй (1785–1850), который начал бороться с изготовителями, поставщиками и продавцами опиума внутри страны, а также добивался прекращения его поставок из-за рубежа. 23.03.1839 он потребовал сдать властям весь завезенный на тот момент опиум, объявив блокаду порта Гуандун. Летом 1839 в Пекине были выработаны новые запретительные правила, определяющие суровые наказания как для китайских, так и иностранных опиумоторговцев. С целью добиться от англичан письменных гарантий выполнения приказов, Линь Цзэсюй заставил их вместе с семьями покинуть территорию Аомыня. Это явилось поводом к началу военных действий. 04.09.1839 английские корабли у о. Цзянлун обстреляли китайские военные суда. В ноябре того же года у берегов Китая начались боевые действия. Линь Цзэсюй запретил прибытие дополнительных английских судов в Гуанчжоу. 05.01.1840 указом императора он был назначен наместником Лянгуана с широкими полномочиями и персональной ответственностью за дальнейший ход событий. В феврале 1840 без официального объявления войны Англия направила в Китай экспедиционный корпус численностью 4 тыс. чел. В июле 1840, в нарушение установленного Линь Цзэсюем запрета, англичане прибыли к берегам Юж. Китая, блокировали Кантон, Амой, Нинбо, устья р. Миньззян, Янцзы, Байхэ. В июле захватили и разграбили Динхай на Джоушаньских о-вах. Китаю со стороны Англии были предъявлены требования: о передаче о-ва Гонконг (Сянган) под власть британской короны, о денежной компенсации за уничтоженный в Кантоне опиум и возобновление двусторонней торговли. 11.08.1840 английские корабли подошли к фортам Дагу близ Пекина . Подобное развитие событий привело к растерянности цинского правительства. Китайские власти отстранили от должности Линь Цзэсюя, передав его полномочия Ци Шаню, который начал переговоры с англичанами. В результате он пошел на удовлетворение всех выдвинутых Великобританией условий. Однако его действия вызвали недовольство в среде китайской элиты, в результате китайский император не утвердил соглашения, а Ци Шань был арестован как изменник. После этих событий англичане захватили окрестности Кантона, порты Амой и Нинбо. Весной 1842 была захвачена крепость Усун, в июле — Шанхай. Английские корабли двинулись по р. Янцзы для захвата Нанкина. В результате англичане получили возможность контролировать один из наиболее стратегически важных районов Китая. А.-к. в. показала военную и экономическую слабость Китая, его неспособность противостоять натиску европейского оружия. 29.08.1842 был подписан Нанкинский договор между Великобританией и Китаем.

Автор статьи: Конорева И.А.

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